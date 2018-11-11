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Официально представлен новый тренерский штаб «зубров»

12.11.2018 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Официально представлен новый тренерский штаб «зубров»

фото: hcdinamo.by

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» возглавил Андрей Сидоренко.

Новый главный тренер пришел на смену Горди Дуайеру, уволенному на прошлой неделе.  Руководство клуба объяснило этот шаг необходимостью радикальных перемен в команде.

Андрею Сидоренко 59 лет, он воспитанник челябинской школы хоккея. Был защитником местной команды «Трактор». В послужном списке  Сидоренко – выступления в чемпионате СССР за разные команды. В составе молодежной сборной в 1979 году Андрей Сидоренко выиграл чемпионат мира.

Тренерскую карьеру Сидоренко начал в минском «Динамо» (позже - «Тивали»). В 1990-х годах несколько раз команда выигрывала чемпионат Беларуси. Позже Сидоренко тренировал «Химик»-СКА и «Гомель», возглавлял «Унию» из Освенцима и сборную Польши, работал со многими российскими клубами.

Андрей Сидоренко был одним из первых тренеров белорусской сборной (1993-96), которую в 1995 году вывел из группы «С» в группу «В» чемпионата мира. В июле этого года тренер вновь возглавил «националку».

Сейчас перед Сидоренко стоит задача вытащить «зубров» из болота поражений: в регулярном чемпионате команда «Динамо-Минск» установила абсолютный антирекорд с момента вступления в КХЛ – 11 поражений подряд.

Помогать Сидоренко будут Андрей Ковалев. На сайте команды он представлен как «один из лучших нападающих в истории белорусского хоккея, уже накопивший серьезный тренерский опыт». Текущий сезон Ковалев начинал в ХК «Брест». Зоной ответственности спортсмена в ХК «Динамо-Минск» будут «большинство и атака», сообщает сайт клуба.

Еще одним членом тренерского штаба стал Дмитрий Кравченко. Как игрок он не успел добиться впечатляющих результатов, так как еще в середине 90-х был вынужден покинуть гродненский «Неман» и закончить спортивную карьеру из-за травмы. Однако как тренер Кравченко добился хороших результатов, отмечается в пресс-релизе. «Дмитрий Кравченко – один из лучших в Беларуси специалистов по работе с резервом и развитию игроков. Эти его качества будут востребованы в «Динамо», где собрано много перспективных хоккеистов. Кроме того, в его круг обязанностей войдет работа с защитой», - говорился в сообщении клуба.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» возглавил Андрей Сидоренко.
 
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