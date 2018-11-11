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Официально представлен новый тренерский штаб «зубров»
12.11.2018 11:20 — Разное | Ежедневник
фото: hcdinamo.by
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» возглавил Андрей Сидоренко.
Новый главный тренер пришел на смену Горди Дуайеру, уволенному на прошлой неделе. Руководство клуба
Андрею Сидоренко 59 лет, он воспитанник челябинской школы хоккея. Был защитником местной команды «Трактор». В послужном списке Сидоренко – выступления в чемпионате СССР за разные команды. В составе молодежной сборной в 1979 году Андрей Сидоренко выиграл чемпионат мира.
Тренерскую карьеру Сидоренко начал в минском «Динамо» (позже - «Тивали»). В 1990-х годах несколько раз команда выигрывала чемпионат Беларуси. Позже Сидоренко тренировал «Химик»-СКА и «Гомель», возглавлял «Унию» из Освенцима и сборную Польши, работал со многими российскими клубами.
Андрей Сидоренко был одним из первых тренеров белорусской сборной (1993-96), которую в 1995 году вывел из группы «С» в группу «В» чемпионата мира. В июле этого года тренер вновь возглавил «националку».
Сейчас перед Сидоренко стоит задача вытащить «зубров» из болота поражений: в регулярном чемпионате команда «Динамо-Минск» установила абсолютный антирекорд с момента вступления в КХЛ – 11 поражений подряд.
Помогать Сидоренко будут Андрей Ковалев. На сайте команды он представлен как «один из лучших нападающих в истории белорусского хоккея, уже накопивший серьезный тренерский опыт». Текущий сезон Ковалев начинал в ХК «Брест». Зоной ответственности спортсмена в ХК «Динамо-Минск» будут «большинство и атака», сообщает сайт клуба.
Еще одним членом тренерского штаба стал Дмитрий Кравченко. Как игрок он не успел добиться впечатляющих результатов, так как еще в середине 90-х был вынужден покинуть гродненский «Неман» и закончить спортивную карьеру из-за травмы. Однако как тренер Кравченко добился хороших результатов, отмечается в пресс-релизе. «Дмитрий Кравченко – один из лучших в Беларуси специалистов по работе с резервом и развитию игроков. Эти его качества будут востребованы в «Динамо», где собрано много перспективных хоккеистов. Кроме того, в его круг обязанностей войдет работа с защитой», - говорился в сообщении клуба.
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» возглавил Андрей Сидоренко.
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