Лукашенко: У Беларуси есть три кандидатуры на пост генсека ОДКБ

Беларусь готова предложить своего кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана в республике Латифом Гандиловым, сообщает БЕЛТА .

Он отметил, что следующая страна по алфавиту – Беларусь. По его словам, есть три кандидатуры на эту должность.

«У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что вопрос о новом главе ОДКБ не был основным на саммите организации в Астане.

«Все свелось к тому, чтобы мы якобы обсуждали кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут. Основное время у нас занял первый вопрос – внешнеполитическая ситуация вокруг стран ОДКБ», – сказал он.

Решение о новом генсеке ОДКБ будет принято встрече 6 декабря в Санкт-Петербурге.