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В Вороновском районе в пьяной ссоре мужчина убил сожительницу

12.11.2018 12:12 — Разное | Аргументы и факты  
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В Вороновском районе в пьяной ссоре мужчина убил сожительницу
Фото из открытых источников

Трагедия произошла 10 ноября в деревне Липкунцы Вороновского района.

Пьяная ссора мужчины и женщины закончилась поножовщиной. Находясь в своем доме, мужчина ударил ножом свою сожительнице 1978 года рождения, пишет БЕЛТА. Известно, что мужчина был пьян.

От полученных травм она скончалась.

Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Ведется расследование.

 

 
 
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Трагедия произошла 10 ноября в деревне Липкунцы Вороновского района.
 
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