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В Вороновском районе в пьяной ссоре мужчина убил сожительницу
12.11.2018 12:12 — Разное | Аргументы и факты
Трагедия произошла 10 ноября в деревне Липкунцы Вороновского района.
Пьяная ссора мужчины и женщины закончилась поножовщиной. Находясь в своем доме, мужчина ударил ножом свою сожительнице 1978 года рождения, пишет
От полученных травм она скончалась.
Подозреваемый задержан и помещен в СИЗО. Ведется расследование.
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Трагедия произошла 10 ноября в деревне Липкунцы Вороновского района.
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