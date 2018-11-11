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Послушайте первый трек группы "Куртки Кобейна". Это, кстати, секретный сайд-проект "Би-2"

12.11.2018 12:13 — Разное | Tut.by  
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«Куртки Кобейна» — сайд-проект (то есть проект, в котором участвует одно или несколько лиц, уже получивших известность в других коллективах) рок-группы «Би-2», для записи песен которого были приглашены многие известные музыканты, имена некоторых создателей до сих остаются тайной. Первый трек «Курток» уже можно найти в Сети.


Фото: Иван Яриванович

Шура «Би-2» рассказывает:

— Идея сделать такой необычный, даже немного странный проект родилась после того, как был закончен альбом «Горизонт событий» и появилось немного свободного времени. А вообще, нам давно хотелось сделать что-то не похожее на «Би-2», что-то более электронное. Отсюда и идея собрать супергруппу, песни для которой будут сочинять разные авторы.

Первый трек музыканты уже представили публике. В записи песни, которая получила название «Охота на кузнечиков», помимо Би-2, участие приняли Диана Арбенина, басист «Арии» Виталий Дубинин и Юрий Усачев. Также в треке звучит семпл из «52-го понедельника» Петра Мамонова и группы «Звуки Му».

Шура поясняет, что эта песня появилась полтора года назад, когда он в Америке сводил очередной альбом «Би-2» с оркестром:

— Я тогда отправил Диане Арбениной пару референсов и попросил написать песню. Она буквально за 15 минут придумала трек «Охота на кузнечиков». Мы изначально хотели, чтобы в песне не было припева, и когда c Юрой Усачевым начали делать звук, решили использовать в ней семпл из композиции кого-то из культовых рок-артистов 80-х. В одну секунду пришла идея взять семпл из песни «52-й понедельник» Петра Мамонова и «Звуков Му». А в феврале мы были в Красноярске, где в те же дни выступала группа «Ария» с оркестром. Мы жили в одной гостинице, и когда я встретил там их бас-гитариста Виталия Дубинина, в разговоре вспомнили, что у него есть Rickenbacher — культовый инструмент, на котором играли музыканты The Cure или, например, Joy Division. И тогда же в голову пришла идея пригласить его сыграть в песне «Охота на кузнечиков».


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Совсем скоро «Куртки Кобейна» представят еще несколько новых песен, а релиз альбома супергруппы запланирован на начало февраля 2019 года. Напоминаем, весной 2019 года Шура и Лёва Би-2 устроят очередное шоу для поклонников в Беларуси: 29 марта в Минске и 31 марта в Гомеле состоятся большие концерты Би-2 в сопровождении симфонического оркестра.

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***

10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 66
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"Куртки Кобейна" - секретный сайд-проект "Би-2", для записи песен которого были приглашены многие известные музыканты, выпустили первый трек, его уже можно послушать.
 
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