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В ГЦК 13 ноября можно оформить подписку на газету и выиграть приз!

12.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В ГЦК 13 ноября можно оформить подписку на газету и выиграть приз!

Приглашаем вас 13 ноября с 10.00 до 11.00 в городской центр культуры (площадь Освободителей) на районную акцию «Подписка-2019».

Можно будет подписаться на свои любимые издания и стать участником розыгрыша призов!

Оргкомитет.



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Приглашаем вас 13 ноября с 10.00 до 11.00 в городской центр культуры (площадь Освободителей) на районную акцию «Подписка-2019». Можно будет подписаться на свои...
 
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