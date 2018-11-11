В ГЦК 13 ноября можно оформить подписку на газету и выиграть приз!

Приглашаем вас 13 ноября с 10.00 до 11.00 в городской центр культуры (площадь Освободителей) на районную акцию «Подписка-2019».

Можно будет подписаться на свои любимые издания и стать участником розыгрыша призов!

Оргкомитет.









Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "