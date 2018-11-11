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Ветрено и в основном без осадков будет в Беларуси 13 ноября
12.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Облачно и преимущественно без осадков будет в Беларуси 13 ноября, сообщили
Небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах по северо-западу страны. Ветер прогнозируется южный 6-11 м/с с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от нуля до плюс 6. В западных районах ночью будет 3-6 градусов выше нуля, днем - 7-10 градусов тепла.
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Облачно и преимущественно без осадков будет в Беларуси 13 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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