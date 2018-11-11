ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юниорская сборная России по хоккею победила на турнире в Минске

12.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Российский юные хоккеисты завоевали Кубок Президентского спортивного клуба. Турнир прошел в Минске, в нем приняли участие юниорские сборные России, Беларуси, Казахстана и Латвии, передает телеканал «МИР 24».

Россияне победили несмотря на то, что были на год младше соперников. Второе место – у хозяев турнира. В матче закрытия они разгромили латышей со счетом 8:1.

Турнир проходит в Минске с 2007-го года и помог открыть многих звезд хоккея, в том числе Евгения Кузнецова и Никиту Нестерова.

«Мы ждем от этого турнира не просто какого-то тренировочного спарринга, а информативности. Увидеть, распознать, поддержать тех звездочек, которые в этом возрасте должны появляться, должны себя уже показывать», – рассказал глава федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.

«Уровень хороший. Все игры такие равные. В таких играх игроки растут», – отметил в свою очередь главный тренер юниорской сборной России по хоккею Александр Савченков.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кубке Президентского спортивного клуба участвовали четыре команды, второе место осталось за хозяевами турнира.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Париже прошли мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика