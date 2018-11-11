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Юниорская сборная России по хоккею победила на турнире в Минске
12.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Российский юные хоккеисты завоевали Кубок Президентского спортивного клуба. Турнир прошел в Минске, в нем приняли участие юниорские сборные России, Беларуси, Казахстана и Латвии, передает телеканал «МИР 24».
Россияне победили несмотря на то, что были на год младше соперников. Второе место – у хозяев турнира. В матче закрытия они разгромили латышей со счетом 8:1.
Турнир проходит в Минске с 2007-го года и помог открыть многих звезд хоккея, в том числе Евгения Кузнецова и Никиту Нестерова.
«Мы ждем от этого турнира не просто какого-то тренировочного спарринга, а информативности. Увидеть, распознать, поддержать тех звездочек, которые в этом возрасте должны появляться, должны себя уже показывать», – рассказал глава федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов.
«Уровень хороший. Все игры такие равные. В таких играх игроки растут», – отметил в свою очередь главный тренер юниорской сборной России по хоккею Александр Савченков.
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В Кубке Президентского спортивного клуба участвовали четыре команды, второе место осталось за хозяевами турнира.
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