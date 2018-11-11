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Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

12.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Непогода не останавливает работников Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям при проведении профилактической работы в жилфонде района. В субботу, 10 ноября, спасатели, несмотря на сырость и густой туман, навестили жителей деревни Безверховичи.

Распределившись по улицам населенного пункта, работники Слуцкого РОЧС посетили домовладения почти всех, кто в этот день находился дома. Спасатели рассказывали гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности при эксплуатации печного отопления, рекомендовали установить в своих домах автономные пожарные извещатели, вручали жильцам буклеты с полезными советами в области пожарной безопасности.

В результате проведенной работы были обследованы домовладения, в которых проживают как многодетные семьи, так и одинокие пенсионеры. К сожалению, в некоторых домах, все-таки, были выявлены недостатки, о чем будут проинформированы все заинтересованные субъекты.

Спасатели уверены, что именно такая «живая» работа непременно даст результат, и обстановка с пожарами на территории района стабилизируется. Профилактические мероприятия в жилом секторе продолжились и в воскресенье,, 11 ноября.

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи

Слуцкие спасатели проверили частные дома в деревне Безверховичи


Слуцкий РОЧС

 
 
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Непогода не останавливает работников Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям при проведении профилактической работы в жилфонде района. В субботу, 10...
 
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