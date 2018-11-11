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За выходные в Могилевской области произошло 12 пожаров, погибли 2 человека

12.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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За выходные в Могилевской области произошло 12 пожаров, погибли 2 человекаГорячими и трагичными выдались выходные в Могилевской области: произошло 12 пожаров, погибли 2 человека. Об этом корреспонденту сайта сообщила старший инспектор Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью   Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Неосторожность при курении  — такова предварительная причина пожара жилого дома в  д. Закупленье Кличевского района. В службу МЧС 10 ноября около 8.00 позвонили местные жители. Горело жилье, в котором проживал 50-летний житель Бобруйска. Его без признаков жизни на кровати обнаружили прибывшие спасатели.

Погибший жил один, не работал. По словам соседей, часто употреблял спиртное. Дом с 2013 года был отключен от электричества за неуплату. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

Еще одной жертвой огня стал 64-летний житель д.Авхимки Чаусского района. Пожар произошел 11 ноября около 18.00. Пламя практически дотла испепелило жилье: уничтожена кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены. Погибший проживал один, работал. Причину, по которой начался пожар, еще предстоит установить специалистам.

Серьезной опасности подверг свою жизнь и жизнь сожительницы 86-летний житель Горок, закуривая очередную сигарету. Днем 9 ноября их в тяжелом состоянии обнаружила пришедшая в гости дочь. С диагнозом «отравление продуктами горения» пенсионеры были госпитализированы.

Своим вторым днем рождения по праву может считать 11 ноября 58-летний житель д. Катка Глусского района. Его из огненного капкана спасли соседи Александр Лугин (мастер участка ОАО «Витебские ковры») и Юрий Богук (продавец-консультант ИП «Карпович»). Возгорание произошло около 3.00 ночи в трехкомнатной квартире двухэтажного жилого дома по ул. Молодежной. Благо, соседи вовремя проснулись и спасли хозяина. С диагнозом  «отравление продуктами горения» он госпитализирован. В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации  электросетей и электрооборудования.

Тревожным выдался воскресный вечер для жильцов трехэтажного жилого дома по ул. 60 лет СССР в Чаусах.  Дым, вырывающийся из окон и дверей двухкомнатной квартиры на втором этаже, свидетельствовал о пожаре. Прибывшие спасатели в спальне на полу обнаружили и эвакуировали 48-летнего мужа хозяйки. Благо, мужчина не пострадал. А вот 50-летнему гостю понадобилась госпитализиция — его  в бессознательном состоянии обнаружили в кухне. Спустя час в учреждение здравоохранения с «ожогами  туловища, верхних и нижних конечностей 55% тела» была доставлена и 42-летняя хозяйка квартиры. Как выяснилось, в момент возникновения пожара женщина также находилась в квартире, однако, получив серьезные ожоги, она отправилась к матери, из квартиры которой ее госпитализировали. Предположительно в произошедшем виновата злосчастная сигарета.

Сигаретный след прослеживается и в возникновении возгорания в трехкомнатной квартире четырехэтажного жилого дома по ул. Чаплыгина в Бобруйске, которое также произошло вечером 11 ноября. Спасателями на полу в прихожей была обнаружена и эвакуирована 62-летняя хозяйка. В помещении ванной,  сидящим на полу, обнаружили и ее 35-летнего сына. Мужчина госпитализирован. В результате пожара в спальне повреждено имущество, отделка стен и потолка, закопчены стены и имущество в квартире.

«Задумайтесь – все это произошло в области за одни выходные, — подчеркнула Ольга Нехороших. — И практически во всех случаях главная виновница произошедшего – непотушенная сигарета. Задумайтесь одумайтесь и не подвергайте свою жизнь и жизнь близких смертельной опасности!».

mogilev-region.gov.by

 
 
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Горячими и трагичными выдались выходные в Могилевской области: произошло 12 пожаров, погибли 2 человека. Об этом корреспонденту сайта сообщила старший
 
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