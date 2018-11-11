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В Малиновке появятся теннисные корты, бассейн и парк
В ноябре жителям Малиновки предлагают обсудить дальнейшее развитие района в границах улиц Рафиева — Белецкого — Громова — Есенина. Это большой участок зеленой территории, которая граничит с центром Максима Мирного. Что там собираются строить — в нашем материале.
С 19 ноября начнется общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования части ландшафтно-рекреационной зоны 333 ЛР в границах ул. Рафиева — ул. Белецкого — ул. Громова — ул. Есенина», сказано на сайте администрации Московского района.
Проектируемая территория имеет две подзоны: ЛР-1 и ЛР-2. Первая занимает площадь 6,5 гектара. В эту зону входят физкультурно-оздоровительный центр Максима Мирного, кладбище «Дворищи», строящийся храмовый комплекс преподобного Серафима Саровского и костел Святого Антония (ул. Есенина), который также еще строится.
Детальный план в полном размере ТУТ.
Относительно этого участка градостроители предлагают строительство крытых теннисных кортов в составе спортивного центра Максима Мирного. Также сюда включены работы по завершению строительства выше перечисленных храмов.
В составе подзоны 333 ЛР-2 предлагается создать физкультурно-оздоровительный парк с каскадом декоративных водоемов. Также на этой территории уже строится спортивный комплекс с бассейном (ул. Рафиева) и объект общепита на 100 посадочных мест по улице Есенина. Правда, последний начали строить еще в 2012 году по заказу ООО «Минутка-92». О нем в 2017 году
Реализация проекта имеет два этапа освоения территории. Первый — до 2024 года. За этот период планируют достроить храмы, спортивный комплекс на Рафиева, кафе-долгострой от ООО «Минутка-92», а также построить крытые теннисные корты.
Закрытое кладбище «Дворищи», которое входит в проектируемую территорию, будет благоустроено.
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А также два храма - католический и православный.
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