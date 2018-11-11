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В Малиновке появятся теннисные корты, бассейн и парк

12.11.2018 12:23 — Разное | Tut.by  
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В ноябре жителям Малиновки предлагают обсудить дальнейшее развитие района в границах улиц Рафиева — Белецкого — Громова — Есенина. Это большой участок зеленой территории, которая граничит с центром Максима Мирного. Что там собираются строить — в нашем материале.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 19 ноября начнется общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования части ландшафтно-рекреационной зоны 333 ЛР в границах ул. Рафиева — ул. Белецкого — ул. Громова — ул. Есенина», сказано на сайте администрации Московского района.

Проектируемая территория имеет две подзоны: ЛР-1 и ЛР-2. Первая занимает площадь 6,5 гектара. В эту зону входят физкультурно-оздоровительный центр Максима Мирного, кладбище «Дворищи», строящийся храмовый комплекс преподобного Серафима Саровского и костел Святого Антония (ул. Есенина), который также еще строится.


Изображение: mosk.minsk.gov.by

Детальный план в полном размере ТУТ.

Относительно этого участка градостроители предлагают строительство крытых теннисных кортов в составе спортивного центра Максима Мирного. Также сюда включены работы по завершению строительства выше перечисленных храмов.

В составе подзоны 333 ЛР-2 предлагается создать физкультурно-оздоровительный парк с каскадом декоративных водоемов. Также на этой территории уже строится спортивный комплекс с бассейном (ул. Рафиева) и объект общепита на 100 посадочных мест по улице Есенина. Правда, последний начали строить еще в 2012 году по заказу ООО «Минутка-92». О нем в 2017 году TUT.BY писал после жалобы местных жителей на то, что на стройке долгостроя, которая ничем не огорожена, играют дети. В проекте этот объект значится как «завершение строительства».

Реализация проекта имеет два этапа освоения территории. Первый — до 2024 года. За этот период планируют достроить храмы, спортивный комплекс на Рафиева, кафе-долгострой от ООО «Минутка-92», а также построить крытые теннисные корты.

Закрытое кладбище «Дворищи», которое входит в проектируемую территорию, будет благоустроено.

Презентация проекта состоится в актовом зале здания администрации Московского района Минска 21 ноября в 18.00 по адресу: проспект Дзержинского, 10.

Замечания и предложения направлять в управление архитектуры и строительства администрации Московского района Минска по адресу: проспект Дзержинского, 10 или на электронный адрес: mos.stroy@minsk.gov.by по 13 декабря 2018 года включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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