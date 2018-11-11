Курсы валют и криптовалют на сегодня

На старте торгов российский рубль обвалился до минимума за 7 недель, биткойн -7.79.

Средневзвешенный курс доллара подскочил ещё на 0,0119 рубля до 2,1455 BYN/USD.

За последние три дня торгов доллар подорожал к белорусскому рублю на 0,0244 рубля.

Средневзвешенный курс евро подрос всего на 0,0005 рубля до 2,4190 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0068 рубля до 3,1800 BYN/100 RUB. За последние три дня торгов российская валюта стала дешевле уже на 0,0357 рубля.

Bitcoin − 6403.25$ (-7.79);

Bitcоin Cash/ВСС – 511.07$ (-39.94);

DigitalCash − 163.35$ (+0.78);

Еthеreum − 210.56$ (-1.25);

ZCаsh − 126.14$ (-5.16);

Monеro − 106.27$ (+2.18).



