На границе задержали россиянина, перевозившего в бензобаке 47 кг гашиша

На белорусско-польской границе задержали россиянина, который перевозил в бензобаке 47 килограммов гашиша.



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В понедельник, в 5 часов утра, на таможне «Варшавский мост» в бензобаке авто с российскими номерами, которым управлял россиянин, таможенники обнаружили 47 килограммов гашиша и 200 граммов кокаина, рассказал в парламенте глава Таможенного комитета Юрий Сенько.

— Последующие действия, которые мы будем предпринимать, — это расследование всей цепочки, мы должны найти и отправителя, и получателя, — заявил он.

Депутаты поинтересовались, как борются с наркотрафиком на российском направлении, где нет таможенных пунктов.

— Здесь используются все методы и способы оперативно-разыскной деятельности. Результативность достаточно хорошая.

По словам Юрия Сенько, нельзя сказать, что транзитные потоки наркотических препаратов идут в одном направлении, они «движутся туда, где есть потребитель».