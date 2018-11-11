ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На границе задержали россиянина, перевозившего в бензобаке 47 кг гашиша

12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На белорусско-польской границе задержали россиянина, который перевозил в бензобаке 47 килограммов гашиша.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60545.php

На границе задержали россиянина, перевозившего в бензобаке 47 кг гашиша

В понедельник, в 5 часов утра, на таможне «Варшавский мост» в бензобаке авто с российскими номерами, которым управлял россиянин, таможенники обнаружили 47 килограммов гашиша и 200 граммов кокаина, рассказал в парламенте глава Таможенного комитета Юрий Сенько.

— Последующие действия, которые мы будем предпринимать, — это расследование всей цепочки, мы должны найти и отправителя, и получателя, — заявил он.

Депутаты поинтересовались, как борются с наркотрафиком на российском направлении, где нет таможенных пунктов.

— Здесь используются все методы и способы оперативно-разыскной деятельности. Результативность достаточно хорошая.

По словам Юрия Сенько, нельзя сказать, что транзитные потоки наркотических препаратов идут в одном направлении, они «движутся туда, где есть потребитель».

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусско-польской границе задержали россиянина, который перевозил в бензобаке 47 килограммов гашиша. В понедельник, в 5 часов утра, на таможне «Варшавский...
 
Новости дня
Новости разные
 
СЛУЖБА 101: Акция «Не прожигай свою жизнь!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика