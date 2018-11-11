С формулировкой «здесь грабеж на дороге». Мужчина вызвал милицию на установщика камеры скорости - приехало три экипажа

В белорусском сегменте YouTube получило большое распространение видео пользователя Дмитрия Тимофеева «Реагирование белорусской милиции. Грабеж на дороге. Радары». Мужчина борется с установкой камер скорости, которая, по его мнению, противоречит требованиям, а следовательно, влечет необоснованные штрафы. В одном из случаев он решил поступить радикально — вызвал милицию по телефону 102 с формулировкой «грабеж на дороге». Сотрудники восприняли фразу буквально, согласно УК.



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На место вызова прибыло как минимум три экипажа — с включенными проблесковыми маяками и сиреной. Как-никак грабеж, согласно Уголовному кодексу, весьма серьезное преступление — открытое похищение имущества, нередко с применением оружия, сопряженное с насилием. Но оказалось, что Дмитрий таким образом описал действия техника-водителя, который установил камеру скорости. «Если прибор фотофиксации установлен не по правилам, значит, он фальсифицирует данные, — считает автор видео. — А из нарушений: прибор находится под высоковольтной линией электропередач, далеко от проезжей части, место установки не совпадает с согласованным (на 150 метров)».

В записи слышно, что сотрудник милиции намекает на ложный вызов о грабеже. Однако, как сообщил Onliner сам Дмитрий, в отношении него не было преследования за ложный вызов: «Пока написал заявление на водителя-техника. Впоследствии намерен составить иск в суд, в качестве ответчика укажу руководство СЗАО „Безопасные дороги Беларуси“ по поводу установки камер с нарушениями требований, в чем я вижу коррупционную составляющую».

В самом СЗАО уверяют, что бегло ознакомились с записью: «В ролике озвучено мнение конкретного лица, мужчина имеет право на то, чтобы его озвучить. Однако насколько это мнение совпадает с истинным положением вещей, установят компетентные органы, рассмотрев его заявление. У нас есть свои требования, регламенты, согласно которым техник-водитель устанавливает камеру. В данном случае действия нашего сотрудника соответствуют требованиям. Компетентные органы проверят это. Ранее уже проходило общение руководства организации с Дмитрием, он озвучил свое мнение, мы донесли свою позицию. Но консенсуса не достигли».