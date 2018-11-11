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Прокуратура способствовала возврату предприятиям Брестской области Br1 млн валютной выручки
12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Прокуратура Брестской области выявила упущения со стороны предприятий и местных органов власти по сокращению просроченной внешней дебиторской задолженности. Такая информация размещена на официальном сайте Генеральной
"Не всегда на высоком уровне проводилась преддоговорная работа, в ряде случаев не регламентирована деятельность служб предприятий в части выбора и проверки надежности контрагентов по внешнеторговым сделкам. Также отмечается пассивность при реализации исполнительных документов о взыскании задолженности", - отметили в Генпрокуратуре. Подобные недостатки выявлены в работе ОАО "Строительный трест №25", "Малоритский консервноовощесушильный комбинат", "Белоозерский энергомеханический завод", "Берестейский пекарь", птицефабрика "Дружба".
Кроме того,
Всего январе-сентябре текущего года органы
Для активизации работы заинтересованных органов и организаций прокуратура направила обобщенную информационную записку в Брестский облисполком. Принятые прокурорами меры способствовали реальному возврату предприятиям области Br1 млн валютной выручки.
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Прокуратура Брестской области выявила упущения со стороны предприятий и местных органов власти по сокращению просроченной внешней дебиторской задолженности....
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