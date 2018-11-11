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Выставка «Странник свободы», посвященная 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича откроется в Бресте 13 ноября

12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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13 ноября 2018 года в 16.00 в филиале «Спасённые художественные ценности» состоится открытие выставки «Странник свободы», посвященной 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60542.php

Выставка «Странник свободы», посвященная 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича откроется в Бресте 13 ноября

На выставке будут представлены учебные и творческие работы преподавателей, студентов и выпускников УО «БрГУ имени А.С. Пушкина». Работы выполнялись в художественных мастерских психолого-педагогического факультета университета и на «Пленэрах выходного дня», которые проводились с декабря 2017 года в Бресте, Иваново, Новогрудке, Вороцевичах, Скоках, Волчине. 

На вернисаже прозвучит фортепианная музыка 18 – 19 веков в исполнении учащейся ГУО «Музыкальная школа №2 г. Бреста» Златы Романчук. Произведения Адама Мицкевича прочитают студенты и преподаватели филологического факультета БрГУ им. А.С. Пушкина.

 
Теги: Брест
 
 
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13 ноября 2018 года в 16.00 в филиале «Спасённые художественные ценности» состоится открытие выставки «Странник свободы», посвященной 220-летию со дня рождения Адама...
 
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