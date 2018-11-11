ДТП произошло сегодня, 12 ноября 2018 года утром на перекрёстке ул. Папанина и Пушкинской в городе Бресте.



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Это уже второй случай за последнее время.



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На этот раз прижали автомобиль Мазда.



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Сейчас проезд по данному участку затруднён, так как МАЗ перегородил обе улицы.



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