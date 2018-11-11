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При повороте с Папанина на Пушкинскую длинномер "наехал" на легковушку
12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 12 ноября 2018 года утром на перекрёстке ул. Папанина и Пушкинской в городе Бресте.
Это уже второй случай за последнее время.
На этот раз прижали автомобиль Мазда.
Сейчас проезд по данному участку затруднён, так как МАЗ перегородил обе улицы.
На месте происшествия работают сотрудники
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