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При повороте с Папанина на Пушкинскую длинномер "наехал" на легковушку

12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло сегодня, 12 ноября 2018 года утром на перекрёстке ул. Папанина и Пушкинской в городе Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60541.php

При повороте с Папанина на Пушкинскую длинномер "наехал" на легковушку

Это уже второй случай за последнее время.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60541.php

При повороте с Папанина на Пушкинскую длинномер "наехал" на легковушку

На этот раз прижали автомобиль Мазда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60541.php

При повороте с Папанина на Пушкинскую длинномер "наехал" на легковушку

Сейчас проезд по данному участку затруднён, так как МАЗ перегородил обе улицы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60541.php

При повороте с Папанина на Пушкинскую длинномер "наехал" на легковушку

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

 
Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло сегодня, 12 ноября 2018 года утром на перекрёстке ул. Папанина и Пушкинской в городе Бресте. Это уже второй случай за последнее время. На этот раз...
 
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