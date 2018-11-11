Алексей Глызин выступит в Бресте 1 декабря 2018 года

Советский и российский эстрадный певец, актёр и музыкант, радиоведущий. Заслуженный артист Российской Федерации (2006). Обладатель премии «Шансон года» (2016).



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Алексей Глызин – это певец, который за свою карьеру успел подарить своим слушателям огромное множество замечательных песен. Его музыка стала настоящим символом своего поколения, а потому многие композиции этого замечательного артиста уже давно приобрели культовый статус.



Цена билета: 30.00-60.00 рублей.