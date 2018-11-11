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Кобринский район: в результате двойного наезда погиб пешеход, лежавший на проезжей части

12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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11.11.2018 в 18:19 часов в аг.Дивин Кобринского района произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60538.php

Кобринский район: в результате двойного наезда погиб пешеход, лежавший на проезжей части

По предварительной информации: 56-летний житель п.Ореховский Кобринского района, управляя автомобилем «Рено Сценик», двигаясь по ул.Советской аг.Дивин, по направлению от ул.Ленина к пос.Ореховскому, напротив дома № 274 совершил наезд на лежащего на проезжей части пешехода 61-летнего местного жителя. После чего 26-летний местный житель, управляющий автомобилем «Тойота Аурис», движущийся в попутном направлении за автомобилем Рено Сценик», совершил повторный наезд на данного пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Установлено, что ранее погибший пешеход 3 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода. 

Самое парадоксальное во всей этой ситуации, что после совершений ДТП на место аварии подходили местные жители и говорили о том, что погибший гражданин некоторое время ходил по проезжей части, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Видели! Но никто не предпринял мер, чтобы не допустить данную трагедию, никто не позвонил в милицию и не сообщил о данном факте. А ведь все могло быть по-другому, если бы граждане не были настолько равнодушны и безразличны друг к другу…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60538.php

Кобринский район: в результате двойного наезда погиб пешеход, лежавший на проезжей части


Уважаемые граждане! Если вы заметили пешехода, который сидит или лежит около дороги — не будьте безразличными! Ведь он может оказаться чьим-то отцом, матерью, братом или сестрой. В ваших силах предотвратить трагедию. Не оставайтесь равнодушными! Сообщайте о данных фактах по телефону 102.

 
 
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11.11.2018 в 18:19 часов в аг.Дивин Кобринского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 56-летний житель п.Ореховский...
 
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