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В Иваново под колёса «Вольво» попал внезапно выбежавший на дорогу пешеход
12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
10.11.2018 года в 08:45 часов в г.Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 27-летний житель г.Иваново, управляя автомобилем марки «Вольво 940», двигаясь по ул.Горького со стороны ул.Полесской в направлении ул. К.Партизан, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть из-за стоящего автомобиля 60-летнего пешехода, местного жителя. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в УЗ «Ивановская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.
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10.11.2018 года в 08:45 часов в г.Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 27-летний житель г.Иваново, управляя автомобилем...
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