В Иваново под колёса «Вольво» попал внезапно выбежавший на дорогу пешеход

10.11.2018 года в 08:45 часов в г.Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 27-летний житель г.Иваново, управляя автомобилем марки «Вольво 940», двигаясь по ул.Горького со стороны ул.Полесской в направлении ул. К.Партизан, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть из-за стоящего автомобиля 60-летнего пешехода, местного жителя. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в УЗ «Ивановская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.



Уважаемые пешеходы! Не забывайте, что в Правилах дорожного движения прописаны не только права, но и обязанности. которым должен неукоснительно следовать каждый! Напомним, что при отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка переходить (пересекать) проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортных средств.



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Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что дорога – это территория, где в равной степени пересекаются интересы водителей и пешеходов, поэтому, и от Вашего поведения, и от того, насколько серьезно Вы относитесь к соблюдению правил дорожного движения, зависит Ваша собственные жизнь и здоровье.



Будьте внимательны, взаимовежливы, аккуратны и дисциплинированы!