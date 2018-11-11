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В Иваново под колёса «Вольво» попал внезапно выбежавший на дорогу пешеход

12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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10.11.2018 года в 08:45 часов в г.Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60537.php

В Иваново под колёса «Вольво» попал внезапно выбежавший на дорогу пешеход

По предварительной информации: 27-летний житель г.Иваново, управляя автомобилем марки «Вольво 940», двигаясь по ул.Горького со стороны ул.Полесской в направлении ул. К.Партизан, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть из-за стоящего автомобиля 60-летнего пешехода, местного жителя. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в УЗ «Ивановская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые пешеходы! Не забывайте, что в Правилах дорожного движения прописаны не только права, но и обязанности. которым должен неукоснительно следовать каждый! Напомним, что при отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка переходить (пересекать) проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортных средств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60537.php

В Иваново под колёса «Вольво» попал внезапно выбежавший на дорогу пешеход


Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что дорога – это территория, где в равной степени пересекаются интересы водителей и пешеходов, поэтому, и от Вашего поведения, и от того, насколько серьезно Вы относитесь к соблюдению правил дорожного движения, зависит Ваша собственные жизнь и здоровье.

Будьте внимательны, взаимовежливы, аккуратны и дисциплинированы!

 
 
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10.11.2018 года в 08:45 часов в г.Иваново произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 27-летний житель г.Иваново, управляя автомобилем...
 
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