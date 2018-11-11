Столин: в ДТП травмирован велосипедист

10.11.2018 в 13.40 часов в г.Столине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Столина,. управляя автомобилем марки «Ивеко 35 Е», двигаясь по ул.Граничная, напротив дома № 29, совершил наезд на 25-летнего местного жителя, который на велосипеде двигался по правому краю проезжей части, во встречном направлении и в непосредственной близости от автомобиля пересекал проезжую часть вне установленном месте.



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В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Столинская ЦРБ». Проводится проверка. Водитель трезв, у пострадавшего взята кровь на анализ.



Установлено, что ранее велосипедист 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД , при этом 4 раза за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 2 раза за нарушение ПДД в качестве пешехода, велосипедиста.



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Уважаемые велосипедисты, прежде чем нарушать Правила дорожного движения, хорошенько задумайтесь, будет ли оправдан ваш риск, что вы выиграете и что можете потерять, при любых обстоятельствах, старайтесь анализировать ситуацию и вовремя принимать единственное верное решение. Будьте внимательны и осторожны!