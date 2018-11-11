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Столин: в ДТП травмирован велосипедист

12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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10.11.2018 в 13.40 часов в г.Столине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Столина,. управляя автомобилем марки «Ивеко 35 Е», двигаясь по ул.Граничная, напротив дома № 29, совершил наезд на 25-летнего местного жителя, который на велосипеде двигался по правому краю проезжей части, во встречном направлении и в непосредственной близости от автомобиля пересекал проезжую часть вне установленном месте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60536.php

Столин: в ДТП травмирован велосипедист

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Столинская ЦРБ». Проводится проверка. Водитель трезв, у пострадавшего взята кровь на анализ.

Установлено, что ранее велосипедист 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, при этом 4 раза за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 2 раза за нарушение ПДД в качестве пешехода, велосипедиста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60536.php

Столин: в ДТП травмирован велосипедист


Уважаемые велосипедисты, прежде чем нарушать Правила дорожного движения, хорошенько задумайтесь, будет ли оправдан ваш риск, что вы выиграете и что можете потерять, при любых обстоятельствах, старайтесь анализировать ситуацию и вовремя принимать единственное верное решение. Будьте внимательны и осторожны!

 
 
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10.11.2018 в 13.40 часов в г.Столине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Столина,. управляя автомобилем марки...
 
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