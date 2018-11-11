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Столин: в ДТП травмирован велосипедист
12.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
10.11.2018 в 13.40 часов в г.Столине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Столина,. управляя автомобилем марки «Ивеко 35 Е», двигаясь по ул.Граничная, напротив дома № 29, совершил наезд на 25-летнего местного жителя, который на велосипеде двигался по правому краю проезжей части, во встречном направлении и в непосредственной близости от автомобиля пересекал проезжую часть вне установленном месте.
В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в УЗ «Столинская ЦРБ». Проводится проверка. Водитель трезв, у пострадавшего взята кровь на анализ.
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10.11.2018 в 13.40 часов в г.Столине произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 33-летний житель г.Столина,. управляя автомобилем марки...
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