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Праздник Октября на Городокщине

12.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню Октябрьской революции, прошли 7 ноября на Городокщине.

Октябрьская революция — знаковое событие, изменившее ход истории и повлиявшее на судьбы миллионов граждан. Праздник Великого Октября, который традиционно отмечается в Беларуси, — это повод вспомнить время ударного труда и великих свершений наших предков, которые строили светлое будущее для нас, будущих поколений. Об этом шла речь во время возложения цветов к памятнику В.И. Ленину, на которое пришли представители райсовета ветеранов, общества инвалидов, Витебского областного историко-патриотического поискового клуба «Пламя», различных общественных организаций, городокская молодежь. Зрелые люди, молодость которых прошла в Советском Союзе, делились воспоминаниями о том времени, желали молодежи идти к своим целям, уважая традиции предыдущих поколений. Председатель райорганизации Коммунистической партии Беларуси Максим Лыхолат подчеркнул, что Октябрьская революция — неотъемлемая страница нашей общей истории.

  Концерт «Империя песни», который прошел в Городокском ГДК, стал настоящим праздником для всех собравшихся. Участники творческих коллективов учреждений культуры города подготовили вокальные и хореографические номера, которые возвратили зрителей на десятилетия назад. Со сцены звучали мелодии советского времени, любимые и знакомые многим с детства. Ведущие предложили гостям мероприятия вспомнить песни о комсомоле, ответить на вопросы о звездах советской эстрады. После концерта всех собравшихся пригласили переместиться на танцпол.

Любовь ШЛЕЙКО.

Праздник Октября на Городокщине

 
 
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню Октябрьской революции, прошли 7 ноября на Городокщине. Октябрьская революция — знаковое событие, изменившее ход...
 
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