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TerraMining практика бизнеса

12.11.2018 12:41 — Разное | Myfin  
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TerraMining практика бизнеса
Выставка-форум по майнингу криптовалют.

Конец года – хорошее время для того, что подвести итоги и начать строить планы на будущее. Можно, конечно, понадеяться на чудо и под бой курантов загадать, чтобы криптовалюты не утратили своей актуальности в 2019 году и вложенные в софт и «железо» инвестиции все-таки окупились. Однако гораздо надежнее и спокойнее идти  в новый год, вооружившись мнением экспертов и тех, кто уже сумел заработать.

TerraMining-2018 обещает стать весьма значимым событием года в сфере майнинга, поскольку планирует собрать на одной площадке как профессионалов, так и начинающих специалистов майнинговой отрасли от руководителей промышленных предприятий и компаний, специализирующихся на производстве и поставках охлаждающего оборудования, безопасности, автоматических сервисах контроля до представителей регионов с низкой стоимостью электроэнергии.

Площадка мероприятия будет состоять из двух отдельных зон. В конференц-зале пройдут выступления спикеров с последующим дискуссиями, а на стендах выставочной зоны представят свои решения более 35 ведущих российских и зарубежных производителей и дистрибьюторов майнингового оборудования.

 В рамках форума будут обсуждаться вопросы важных изменений майнинговой отрасли, её рентабельности в 2018-2020 году, основах заработка на майнинге, как распознать мошенников и псевдоэкспертов криптовалют, а также состоятся мастер-классы по сборке и монтажу майнинг-оборудования. Среди участниковпредставители международного майнингового пула Astra Максим Николаев и Евгений Галиахметов, которые расскажут об инвестировании и реинвестровании в майнинге.

CEO компании Whalesburg, Джон Киткин, который также примет участие в мероприятии, считает, что майнинг создан для обретения прибыли участниками процесса, но никак не проблем. Майнинговая платформа Whalesburg является, по мнению ее создателей, лучшим на сегодня комплексным решением главных проблем, связанных с майнингом, поскольку объединяет в себе операционную систему, майнинговый пул, инструмент мониторинга, инструмент «разгона» и систему переключения инвестиций, а кроме того имеет огромную партнерскую сеть и 4 менторов из топовых компаний: Revain, SALT, Cindicator и SONM.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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6 декабря 2018 года в Москве состоится выставка-форум по майнингу криптовалют.
 
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