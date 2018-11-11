21-23 ноября в Москве пройдет ведущее событие года в области инновационных технологий Russian Tech Week 2018

На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.
Среди спикеров конференции:
Александр Галицкий — основатель венчурного фонда «Almaz Capital»;
Виктор Достов — председатель Совета, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»;
Григорий Лещенко — директор по Инвестициям, Венчурный Фонд Сколково;
Евгений Голод — руководитель направления «Открытые API», Ассоциация ФинТех;
Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора, АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;
Денис Давыдов — Департамент IT-развития, Центр технологических изменений и инноваций, Банк «Открытие»;
Дмитрий Плахов — руководитель направления по развитию ИТ-систем в «Сбербанк-Технологии». Председатель ассоциации и координатор «Сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга», руководитель разработки «СберТех»;
Артем Дуванов — директор по инновациям, НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»;
Алексей Маланов — антивирусный эксперт, Лаборатория Касперского;
Александр Дмитриев — ведущий Системный Архитектор, Клиентский Центр IBM, Консультант по Индустриальным Решениям, IBM;
Владимир Алексеев — ведущий системный архитектор IBM в России и СНГ
Евгений Джамалов — руководитель управления по инновациям Группы «М.Видео-Эльдорадо»
и многие другие
Что даст вам участие в конференции?
Разберетесь в новых технологиях и перспективах их применения.
Что они из себя представляют? Как работают? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.