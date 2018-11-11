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21-23 ноября в Москве пройдет ведущее событие года в области инновационных технологий Russian Tech Week 2018

12.11.2018 12:30 — Разное | Myfin  
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21-23 ноября в Москве пройдет ведущее событие года в области инновационных технологий Russian Tech Week 2018
Russian Tech Week 2018

Russian Tech Week 2018 затронет 6 актуальных тем:

  1. Финтех
  2. Искусственный интеллект, Big Data и нейросети
  3. Виртуальная и дополненная реальность (VR / AR)
  4. Blockchain
  5. Инвестиционный саммит
  6. Аналитика для бизнеса

На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.

Среди спикеров конференции:

  • Александр Галицкий — основатель венчурного фонда «Almaz Capital»;
  • Виктор Достов — председатель Совета, Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов «АЭД»;
  • Григорий Лещенко — директор по Инвестициям, Венчурный Фонд Сколково;
  • Евгений Голод — руководитель направления «Открытые API», Ассоциация ФинТех;
  • Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора, АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;
  • Денис Давыдов — Департамент IT-развития, Центр технологических изменений и инноваций, Банк «Открытие»;
  • Дмитрий Плахов — руководитель направления по развитию ИТ-систем в «Сбербанк-Технологии». Председатель ассоциации и координатор «Сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга», руководитель разработки «СберТех»;
  • Артем Дуванов — директор по инновациям, НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»;
  • Алексей Маланов — антивирусный эксперт, Лаборатория Касперского;
  • Александр Дмитриев — ведущий Системный Архитектор, Клиентский Центр IBM, Консультант по Индустриальным Решениям, IBM;
  • Владимир Алексеев — ведущий системный архитектор IBM в России и СНГ
  • Евгений Джамалов — руководитель управления по инновациям Группы «М.Видео-Эльдорадо»

и многие другие

Что даст вам участие в конференции?

  • Разберетесь в новых технологиях и перспективах их применения.

Что они из себя представляют? Как работают? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.

 
 
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Russian Tech Week 2018 это неделя погружения в мировые технологии, за которую ты получишь знания и связи на которые уйдут годы.
 
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