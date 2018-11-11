В ЕЭК решают, как будут получать пенсию трудовые мигранты

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Как отмечается в сообщении, ЕЭК развивает информационное сотрудничество между государствами ЕАЭС по направлению трудовой миграции и социальной защиты трудящихся – в частности, в сфере пенсионного обеспечения.

Что касается Соглашения о пенсионном обеспечении, то информационное взаимодействие при его реализации будет осуществляться с помощью единой интегрированной информационной системы Союза.

«Комиссия заинтересована в развитии более тесного сотрудничества с отраслевыми органами СНГ в сфере трудовой миграции и взаимном обмене опытом», – заключила Паиза Суюмбаева, директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК на заседании Совета руководителей миграционных органов государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке (Кыргызская Республика).

Ранее сообщалось о подготовке Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС.

Базовый принцип, положенный в основу проекта Договора – принцип пропорциональности.

Он означает, как пояснили на сайте Минтруда, что договаривающие государства принимают на себя ответственность по финансированию будущих пенсий трудящимся-мигрантам за периоды работы на своей территории, как если бы эти граждане проживали в стране трудоустройства.