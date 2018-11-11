ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕЭК решают, как будут получать пенсию трудовые мигранты

12.11.2018 12:18 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
В ЕЭК решают, как будут получать пенсию трудовые мигранты
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как отмечается в сообщении, ЕЭК развивает информационное сотрудничество между государствами ЕАЭС по направлению трудовой миграции и социальной защиты трудящихся – в частности, в сфере пенсионного обеспечения.

Что касается Соглашения о пенсионном обеспечении, то информационное взаимодействие при его реализации будет осуществляться с помощью единой интегрированной информационной системы Союза.

«Комиссия заинтересована в развитии более тесного сотрудничества с отраслевыми органами СНГ в сфере трудовой миграции и взаимном обмене опытом», – заключила Паиза Суюмбаева, директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК на заседании Совета руководителей миграционных органов государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке (Кыргызская Республика).

Ранее сообщалось о подготовке Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС.

Базовый принцип, положенный в основу проекта Договора – принцип пропорциональности.

Он означает, как пояснили на сайте Минтруда, что договаривающие государства принимают на себя ответственность по финансированию будущих пенсий трудящимся-мигрантам за периоды работы на своей территории, как если бы эти граждане проживали в стране трудоустройства.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) завершает работу над проектом Соглашения о пенсионном обеспечении.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В 200 млн долларов нам обходится расстрелять пять человек». Цитаты недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика