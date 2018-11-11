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И снова 1000. Министр финансов анонсировал размер средней зарплаты в Беларуси в 2019 году
12.11.2018 12:36 — Разное | Ежедневник
фото: euroradio.fm
Правительство ожидало, что заветной 1000 рублей средняя зарплата достигнет в этом году. Пока планы не выполнены. Глава Минфина прогнозирует, что это случится в будущем году.
Как сообщил финансов Беларуси Максим Ермолович, в бюджете на следующий год прописано, что средняя зарплата бюджетников будет равна 80% от средней зарплаты по стране, пишет
Среднегодовой курс доллара, исходя из которого подготовлен бюджет, будет «примерно на уровне текущего курса», сказал министр.
Напомним, что срывы планов по зарплате стали
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Правительство ожидало, что заветной 1000 рублей средняя зарплата достигнет в этом году. Пока планы не выполнены. Глава Минфина прогнозирует, что это случится в...
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