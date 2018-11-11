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И снова 1000. Министр финансов анонсировал размер средней зарплаты в Беларуси в 2019 году

12.11.2018 12:36 — Разное | Ежедневник  
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И снова 1000. Министр финансов анонсировал размер средней зарплаты в Беларуси в 2019 году

фото: euroradio.fm

Правительство ожидало, что заветной 1000 рублей средняя зарплата достигнет в этом году. Пока планы не выполнены. Глава Минфина прогнозирует, что это случится в будущем году.

Как сообщил финансов Беларуси Максим Ермолович, в бюджете на следующий год прописано, что средняя зарплата бюджетников будет равна 80% от средней зарплаты по стране, пишет TUT.BY. При этом министр уточнил, что речь идет о средней зарплате в 1000 рублей по стране и 800 рублях в среднем для бюджетников.

Среднегодовой курс доллара, исходя из которого подготовлен бюджет, будет «примерно на уровне текущего курса», сказал министр.

Напомним, что срывы планов по зарплате стали темой одного из последних заседаний в правительстве. Было констатировано, что по итогам сентября зарплата в бюджетной сфере составила 746 рублей, в реальном секторе – 1032 рубля. В итоге средняя цифра не дотянула до прогнозной.  
 

 
 
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Правительство ожидало, что заветной 1000 рублей средняя зарплата достигнет в этом году. Пока планы не выполнены. Глава Минфина прогнозирует, что это случится в...
 
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