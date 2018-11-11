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В Беларуси хотят усилить контроль за выпускниками

12.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Беларуси хотят усилить контроль за выпускниками

В Беларуси хотят усилить контроль за выпускниками учебных заведений, которые должны отработать по распределению, но уклоняются. Для этого Минобр предлагает «принять исчерпывающие меры по взысканию средств, затраченных на обучение». Кроме того, власти задумались о том, чтобы перенять опыт немцев в подготовке кадров. Соответствующие предложения содержатся в письме, которое Минобр направил в том числе в облисполкомы, Мингорисполком, НАН, в ассоциацию нанимателей.

Письмо также направили в республиканский совет ректоров учреждений высшего образования, в республиканский совет директоров учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

Минобр: «Принять исчерпывающие меры по взысканию средств»

В тексте письма Минобра, которое подписано первым заместителем министра образования Ириной Старовойтовой, говорится о поручении Совмина от 4 октября 2018 года № 05/209−440/11284р. В документе отмечается, что «наличие достаточно большого числа выпускников учреждений образования, распределенных (направленных на работу) и не приступивших к работе в соответствии с законодательством, свидетельствует о недостаточной работе учреждений образования с самими выпускниками и заказчиками кадров, а также о невыполнении в полном объеме заказа на подготовку кадров».

Минобр просит «детально разобраться по каждому факту неприбытия выпускника к месту работы, принять исчерпывающие меры по взысканию средств, затраченных на его обучение, при отсутствии объективных причин, установленных законодательством».

Кроме того, ведомство просит «выработать действенные меры по исключению в дальнейшем фактов необоснованного неприбытия к месту работы распределенных (направленных на работу) выпускников». Сделать это нужно совместно с заказчиками кадров, советом ректоров (директоров). Предложения нужно выработать и направить до 15 ноября.

«Все обучение оплачивается предприятием»

Кроме того, власти задумались о том, чтобы перенять у немцев опыт подготовки кадров. «Согласно поручению Совета министров Республики Беларусь от 10 октября 2018 г. № 05/209−451/11589р, профессиональное образование необходимо качественно обновлять и совершенствовать, опираясь на запросы времени, — говорится в тексте письма Минобра. — Предприятия и организации должны быть максимально задействованы в подготовке кадров».

Для выполнения этого поручения правительства ведомство просит до 15 ноября изучить опыт Германии и «проработать возможность внедрения в нашей стране дуальной системы подготовки кадров, указать организации, заинтересованные во внедрении дуального образования».

В Минобре поясняют, что «дуальное образование — это вид обучения, при котором студенты (учащиеся) приобретают теоретические знания в университете (колледже,
профессиональном лицее), а практические — на рабочем месте на предприятии».

«Все обучение, включая теоретическую часть, оплачивается предприятием. Дуальные студенты (учащиеся) получают зарплату с первого рабочего дня, причем как во время практики, так и во время теоретического обучения, — перечисляют плюсы дуального образования в Минобре. — Заявки на дуальные программы подаются абитуриентами на
предприятия и фирмы, как правило, за год до окончания школы. После получения места и подписания договора подаются документы на выбранную специальность в университете (колледже, профессиональном лицее)».

По данным Минобра, всего в Германии существует около 1500 дуальных программ высшего образования, что «соответствует примерно 4% всех специальностей в
стране». «В общей сложности как минимум 12 месяцев приходятся на практику на предприятии, в некоторых случаях практическая часть составляет 18 месяцев и больше, — отмечают в ведомстве. — Время практики распределяется по договоренности между университетом (колледжем, профессиональным лицеем) и заказчиками подготовки специалистов. В целом обучение длится 4−5 лет».

Минобр просит предоставить другие предложения по качественному обновлению и совершенствованию профессионального образования до 15 ноября. «Кроме того, просим предоставить предложения по механизмам привлечения организаций-заказчиков кадров, независимо от формы собственности, к участию в софинансировании подготовки кадров, а также механизмам стимулирования организаций на инвестирование средств в подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов, рабочих, служащих, укрепление материально-технической базы учреждений образования», — резюмируют в ведомстве.

 
 
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В Беларуси хотят усилить контроль за выпускниками учебных заведений, которые должны отработать по распределению,...
 
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