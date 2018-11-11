Всемирная неделя предпринимательства стартует в Минске 12 ноября

GEW Belarus, официальным представителем которой в стране является Центр деловых коммуникаций “Белбиз”, проводится с 2011 года. Вечером в понедельник, 12 ноября, Выставку - Форум Всемирной Недели предпринимательства торжественно откроет Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Николаевич Румас.

13 и 14 ноября залы Национального выставочного центра БЕЛЭКСПО распахнутся для всех посетителей выставки. На площади в 3000 м2 расположены стенды свыше 100 инновационных и технологических компаний, а также организаций поддержки бизнеса, которые организуют образовательные, информационные, инвестиционные проекты в Республике Беларусь.

“Особое место на выставке занимает зона стартап-круга, - говорит Татьяна Маринич, основатель группы компаний Belbiz, -- Более 40 стартапов, представленных в стартап-круге - это самые перспективные и привлекательные для международных инвесторов команды с готовым продуктом. Стартапы - основные ньюсмейкеры выставки, такие, например, как PandaDoc, OneSoil, RocketData, MeetnGreetme. По инновациям, представляемым ими, можно изучать мировые тренды - от цифровых инструментов для бизнеса до новейших подходов к управлению сельским хозяйством”. Успешные стартапы имеют продукты и сервисы, которые интересны как бизнесу, так и массовому потребителю, поэтому каждый найдет что-то для себя. Площадка Всемирной Недели предпринимательства устроена как место диалога власти, бизнеса, инвесторов и инноваторов.

Форум, проходящий совместно с Выставкой в рамках Всемирной Недели предпринимательства, включает выступления Министра экономики Дмитрия Николаевича Крутого, церемония награждения “Ментор года 2018”, стартап-соревнование Belbiz Battle, а также выступление белорусских и зарубежных спикеров в рамках секций по финансированию бизнеса, поддержки МСБ, трансформации бизнеса и развитию стартапов.

Крупный кластер Форума посвящен привлечению внимания инвесторов, бизнес-акселераторов, стартап-инкубаторов как Беларуси, так и всего мира к местным разработкам в сфере IT и инноваций. Директор Центра предпринимательства, Kenan-Flager Business School (США) Тед Золлер, партнер венчурного фонда Courage Ventures Уилл Кардвелл, Ник Джонс, управляющий партнер синдиката бизнес-ангелов Шотландии и Англии Galvanise Capital и многие другие инвесторы и бизнес-эксперты примут участие в Форуме.

В рамках Форума будет представлено первое исследование рынка белорусских стартапов, проведенное компанией Belbiz при поддержке Агентства США по международному развитию USAID на основе изучения количественных и качественных показателей белорусской стартап-экосистемы. Одним из выводов исследования является приведенная емкость рынка стартапов и их потенциал для привлечения инвестиций. По данным исследования, каждый 5-й белорусский стартап привлек свыше 300 000 долларов инвестиций. Полный текст исследования будет доступен на Форуме в рамках панельной дискуссии по венчурным инвестициям.

«Банк развития выступает соорганизатором Всемирной недели предпринимательства четвертый год подряд, и стоит отметить, что в этот раз Неделя пройдет в абсолютно новом формате, - говорит Иван Вареница, Заместитель Председателя Правления ОАО “Банк Развития Республики Беларусь”, - В этом году организаторы применили новые подходы к зонированию площадей, переработали программу, перенесли акценты на самые актуальные темы. Все нацелено на результат, формирование новых идей. Организаторы делают это событие местом, где участники могут прочувствовать мировые тренды, перенять лучшие практики, свежим взглядом оценить свои достижения и планы на будущее. Банк развития, в свою очередь, может оценить, насколько его видение перспектив развития сегмента МСП соотносится с фактической картиной, внести коррективы в свою стратегию и тактику».

Партнерами GEW BELARUS в 2018 году стали: Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси и Посольство Великобритании в Беларуси. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь. Gold Partner: Международная Финансовая корпорация (IFC), Silver Partner: ОАО Белагропромбанк, Bronze Partner: Profitrenta. Генеральный информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.





КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ (Полная программа на gew.by)

Церемония Открытия GEW BELARUS (12 ноября 2018)

Торжественный прием для представителей бизнес-сообщества и СМИ с участием Премьер-министра Республики Беларусь Сергея Николаевича Румаса.

Выставка GEW BELARUS (13 и 14 ноября 2018, БЕЛЭКСПО)

Выставка Всемирной Недели предпринимательства в Беларуси - первая в Беларуси площадка для инновационных компаний, которые готовы презентовать свои идеи международному сообществу и государству на самом высоком уровне. Выставочные стенды разделены по секциям: Финансовые технологии, Инвестиции, Инновации, Поддержка бизнеса, Образование для бизнеса, Технологии для бизнеса и Технические сообщества.

Форум GEW BELARUS (13-14 ноября 2018, БЕЛЭСКПО)

Контент Конференции будет полезным для компаний реального сектора, стартапов, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также для нового поколения предпринимателей.

Стартап-соревнование Belbiz Battle (13 ноября 2018)

Главный конкурс стартапов страны с возможностью представления лучших проектов инвесторам Великобритании проводится при поддержке Посольства Великобритании в Республике Беларусь.

Детская конференция GURU Будущего(14 ноября 2018)

Детская конференция, в которой выступающие - подростки-программисты и владельцы собственного бизнеса. Каждый взрослый может бесплатно привести до 3 детей по входному билету. Партнерами конференции GURU Будущего стала компания EPAM. Организаторы - Академия TeenGURU, Imaguru Startup Hub.

О Всемирной Неделе Предпринимательства

Всемирная Неделя Предпринимательства (GEW)- ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей всего мира. В 2018 году Неделя Предпринимательства соберет свыше 15 000 партнерских организаций по всему миру с 12 по 18 ноября при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная Неделя Предпринимательства проводится с 2011 года. ООО “Центр деловых коммуникаций “Белбиз” - официальный представитель Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Министерства экономики Беларуси, Банка Развития Республики Беларусь, Международной Финансовой Корпорации (IFC) и Посольства Великобритании в Беларуси. Gold Partner: Международная Финансовая корпорация (IFC), Silver Partner: Белагропромбанк, Bronze Partner: Profitrenta, Cloud Partner: beCloud.