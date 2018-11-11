Беларусы нарисовали карту Минска с адресами «безотходных» магазинов

Экологи подготовили интерактивную zero waste карту Минска − это сервис, где указаны магазины и торговые точки, где можно купить товар без упаковки и секонд хенд вещи, пишет greenbelarus.info со ссылкой на Центр экологических решений (ЦЭР).

Карта уже есть , но она всё ещё на этапе разработки, официально запустить её планируют скоро (точных сроков не называют). Это открытый краудсорсинговый проект. Каждый желающий может внести на карту точку, где, например, можно купить крупу на развес.

По словам создателей, они сначала внесли небольшое количество таких точек, которые знали сами. Загрузили фотографии, добавили описание, что именно там можно купить. При этом создатели ожидают, что большую часть контента внесут сами люди.

Как пользоваться картой

Чтобы добавить объект, нужно нажать кнопку «добавить точку» и заполнить гугл-форму, где требуется вписать данные в пять полей. Всё просто.

На карте есть объекты разных категорий: бакалея, бытовая химия, косметика без упаковки, экотовары. Также там указаны секонд хенды и магазины, где покупателей не заставляют брать с собой полиэтиленовый пакет.