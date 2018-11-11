|
Беларусь возьмёт у России $630 миллионов, чтобы вернуть долг этой же стране
>
12 ноября министр финансов Максим Ермолович рассказал, что Беларусь и Россия договорились о новом госкредите в 2019 году, чтобы расплатиться со старыми долгами,
«Всё в порядке, все решения приняты. Вопрос теперь остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год», − сказал министр и добавил, что каких-то новых решений по этому вопросу не ожидается.
Сколько денег дадут
Правда, Ермолович не уточнил, о какой сумме идёт речь. Дело в том, что Беларусь обратилась за миллиардом долларов, чтобы рефинансировать выплаты по внешнему долгу − в 2019 году нам нужно отдать на него 3,6 миллиарда долларов. Россия, кажется, не была против − Лукашенко после переговоров в сентябре в Сочи говорил, что мы получим миллиард.
Однако потом премьер-министр Сергей Румас сказал, что Россия предлагает рефинансировать только долги перед ней же,
31 октября Максим Ермолович
Выходит, мы добивались кредита в миллиард долларов, Владимир Путин был на это согласен, но потом кто-то в правительстве России передумал − то ли сам президент, то ли кто-то из его подчинённых.
Читайте по теме:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)