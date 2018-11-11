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Беларусь возьмёт у России $630 миллионов, чтобы вернуть долг этой же стране

12.11.2018 12:40 — Разное | KYKY  
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12 ноября министр финансов Максим Ермолович рассказал, что Беларусь и Россия договорились о новом госкредите в 2019 году, чтобы расплатиться со старыми долгами, пишет interfax.by. Соглашение подпишут уже после нового года.

«Всё в порядке, все решения приняты. Вопрос теперь остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год», − сказал министр и добавил, что каких-то новых решений по этому вопросу не ожидается.

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Правда, Ермолович не уточнил, о какой сумме идёт речь. Дело в том, что Беларусь обратилась за миллиардом долларов, чтобы рефинансировать выплаты по внешнему долгу − в 2019 году нам нужно отдать на него 3,6 миллиарда долларов. Россия, кажется, не была против − Лукашенко после переговоров в сентябре в Сочи говорил, что мы получим миллиард.

Однако потом премьер-министр Сергей Румас сказал, что Россия предлагает рефинансировать только долги перед ней же, пишут Naviny.by. А Беларусь хотела за деньги соседки расплатиться и с долгами перед ЕФСР. Румас отметил, что «разбежка в позициях незначительная.

31 октября Максим Ермолович заявил, что Беларусь рассчитывает получить около 630 миллионов долларов только для рефинансирования основного долга перед РФ. «Все остальные обязательства мы найдем способ погасить», − сказал он.

Выходит, мы добивались кредита в миллиард долларов, Владимир Путин был на это согласен, но потом кто-то в правительстве России передумал − то ли сам президент, то ли кто-то из его подчинённых.

Читайте по теме: Почему моногамия с Россией вредна для Беларуси. Разбираем с финансистом риски новой девальвации

 
 
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12 ноября министр финансов Максим Ермолович рассказал, что Беларусь и Россия договорились о новом госкредите в 2019 году, чтобы расплатиться со старыми долгами, пишет...
 
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