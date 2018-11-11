Ступенька духовного восхождения

В последние дни октября прихожане Покровского храма агрогородка Озерицкая Слобода по благословению настоятеля прихода иерея Иоанна Ясюкевича совершили паломническую поездку в женский монастырь в честь святой блаженной Ксении Петербургской, расположенный в деревне Барань Борисовского района.

Уникальность этого места заключается уже в том, что это единственный на постсоветском пространстве монастырь в честь Ксении Петербургской. Место расположения обители очень живописно – лес, холмистые поля, озерцо. Монастырь находится вдали от мирской суеты, на возвышенности у большого лесного массива. Вся земля здесь уже освящена благочестивой жизнью наших предков.

Старшая сестра монастыря гостеприимно встретила нас, паломников, провела экскурс в историю монастыря, рассказала об особо почитаемых иконах. Здесь и чудотворная икона Ксении Петербургской, увешанная в знак благодарности за помощь золотыми и серебряными цепочками и колечками, и большой образ Иверской иконы Божией Матери, подаренной монастырю с Афона, и иконы Киево-Печерских святых, и много других икон с частицами мощей, к которым паломники с благоговением и трепетом имели возможность приложиться.

Почтив память игумении Василиссы, бывшей настоятельницы женского монастыря, ныне почившей, которая с воодушевлением занималась устроением обители, паломники посетили небольшой храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Дело игумении в настоящее время продолжают насельницы обители, чьими трудами и молитвами содержится хозяйство и ежедневно совершается полный богослужебный круг.





Главный храм монастыря имеет нижний предел, освященный в честь преподобного Серафима Саровского. Набрав в святом источнике воды, верующие направились на подворье монастыря в д. Юзефово, где находится очень красивый храм-часовня, освященная в честь святых Царственных Страстотерпцев. При входе на территорию подворья внимание паломников привлек большой Поклонный Крест. По вертикали Креста расположены изображения святых Беларуси, а по горизонтали – Царственных Страстотерпцев. Территория подворья красивая и ухоженная: здесь аккуратно высажены кусты и небольшие плодовые деревья.

По пути домой прихожане посетили храмы города Жодино и смолевичские храмы. В каждом из них прикладывались к иконам, не забывая помолиться и о своем настоятеле – отце Иоанне – который совсем недавно отпраздновал десятилетие со дня хиротонии (прим.ред.: хиротония – возведение в сан священника).

Наше однодневное путешествие получилось необыкновенно наполненным. Для некоторых оно стало первым опытом такого духовного труда. Паломнические поездки помогают христианам в укреплении добродетелей терпения, смирения, любви к ближним, внутреннего внимания. Подобные путешествия – одна из ступенек духовного восхождения. Паломничество позволяет узнать много нового не только о святых, храмах и монастырях, но и о себе самом. Ведь паломничество – это духовный труд. Это прикосновение к святыне – не только внешнее, но и внутреннее. Со светлым чувством радости, массой впечатлений от посещения благодатных мест возвращались паломники в свой небольшой, но такой родной храм.

Татьяна ИЛИМОВИЧ, участница паломнической группы.