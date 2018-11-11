27 ноября 2018 года состоится «прямая линия» директора ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Пышного Андрея Леонидовича с жителями района. Прямая линия будет работать с 10:00 до 11:00 по тел. 55-5-47.
|
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» Андрея Леонидовича Пышного
12.11.2018 — Разное | Смалявiцкi край
27 ноября 2018 года состоится «прямая линия» директора ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Пышного Андрея Леонидовича с жителями района. Прямая линия будет работать с 10:00 до 11:00 по тел. 55-5-47.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 ноября 2018 года состоится «прямая линия» директора ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Пышного Андрея Леонидовича с жителями района. Прямая линия будет работать с 10:00 до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)