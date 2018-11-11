Непоколебимый дух в очередной раз не подвел каратистов Смолевиччины. В конце октября в Мозыре прошли 11-е Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Звезды Полесья – 2018», откуда наши спортсмены вернулись с россыпью медалей за призовые места. Традиционный турнир уже стал брендовым спортивным событием не только для региона, но и всей страны.

Соревнования были приурочены ко Дню белорусского шотокана и Году малой родины в Беларуси. Их организаторами являются Белорусская федерация шотокан каратэ-до и Мозырский спортивный клуб «Сэйдокай-МозГПУ».

Соревнований прошли в главном зале спорткомплекса Мозырского педуниверситета им. Шамякина. В них приняли участие около 150 спортсменов в возрасте от 8 до 17 лет из 16 организаций со всех областей страны. Честь Смолевичского района отстаивали спортсмены клуба «Гепард».

Программа состязаний включала 31 раздел индивидуальных и командных ката шотокан (кохай и опен), кумитэ санбон, шобу-иппон и WKF, с количеством участников в разделах от 2 до 15 человек.

В индивидуальном ката не было равных нашей Екатерине Барановской – в этом состязании она заняла первое место. Вторая и четвертая позиция на пьедестале у девушки – в кумите.

Удачными стали состязания и для других спортсменов. Серебро в ката и бронзу в кумите принес команде Михаил Катвицкий.

В индивидуальном санбон кумитэ KOHAI 9-6 киу среди юношей 8-9 лет Глеб Усман взял бронзу, а Артем Малахов усердной борьбой завоевал четвертое место.

Серебро в ката у нашей спортсменки Ольги Хацкевич, третье и четвертое места в индивидуальном санбон кумитэ KOHAI 9-6 киу среди девушек 9-11 лет.

Ксения Катвицкая заняла второе и третье места в ката и кумите, добившись сразу четыре медали в копилку команды. И Кирилл Гончар принес «Гепарду» серебро в состязании по ката.

Успешными силами соревнования «Звезды Полесья» для наших ребят. И это неудивительно, ведь тренировкам они отдают все свободное время, выкладываясь по полной. Стоит ли говорить, что это самый весомый вклад в завоевание наград. А их впереди еще много.

Лидия СУДНИКОВИЧ.