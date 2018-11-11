Акция под знаком «Забота»

Активисты Смолевичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста активно включились в ежегодную республиканскую кампанию «Забота», которая проходит с 1 октября по 5 декабря 2018 года по всей республике.

Волонтеры призывают жителей района не оставаться равнодушными к проблемам пожилых людей, людей с инвалидностью, подопечных Службы сестер милосердия БОКК, нуждающихся людей, и оказать им посильную помощь и поддержку.

К слову, данная кампания традиционно приурочена к следующим датам: Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов (3 декабря) и Всемирному дню волонтеров (5 декабря).

В эти дни в районе пройдет ряд мероприятий, во время которых волонтерские отряды окажут помощь одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, ветеранам войны и труда, лицам, пострадавшим от последствий войн. Волонтеры посетят граждан вышеуказанных категорий, помогут им по дому, доставят сельхозпродукцию домой, а также подарят праздничное настроение в виде концертных программ и задушевных бесед.

Также планируется проведение тренингов и мастер-классов для пожилых людей по здоровому образу жизни, профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому старению. И, конечно, пройдет сбор средств на приобретение расходных материалов для ухода за подопечными Службы сестер милосердия, приобретение средств гигиены для людей, нуждающихся в постоянном уходе. Кроме того, волонтеры соберут одежду и постельные принадлежности, которые передадут пожилым и больным людям.





Помощь Смолевичской районной организации БОКК уже оказали несколько неравнодушных человек, а также коллектив ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Принять участие в республиканской акции БОКК приглашаются государственные и негосударственные организации, фирмы и предприятия, крестьянские хозяйства, общественные объединения и частные лица. В Смолевичскую районную организацию можно передать продукты питания, теплую одежду, средства личной гигиены и ухода, которые дальше будут розданы нуждающимся людям.

Желающие принять участие в акции могут обратиться в Смолевичскую районную организацию БОКК по адресу: Дом быта, 2 этаж, комната 219. Необходимую информацию можно получить по телефонам: 8029-1793141 или 8029-5646953.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.