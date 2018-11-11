Все только начинается…

В конце лета выпускники вузов и средних учебных заведений разъехались по распределению во все уголки Беларуси, и в их жизни начался новый этап под названием «работа». Не исключением стал и наш район, он также пополнился новыми кадрами, которые за несколько месяцев работы достойно влились в коллективы и свои умения, навыки реализовывают на практике. Многие молодые специалисты признаются, что осваиваться на первом рабочем месте сложновато, но более опытные товарищи помогают и поддерживают. Безусловно, переезд в другой город — это также волнительно, как и первое место работы. Но когда рядом надежное плечо — все трудности преодолимы. Так считают Сергей Игоревич и Маргарита Владиславовна Скоковы, семейная пара врачей, приехавших по распределению на Смолевиччину.





Недавние выпускники Витебского государственного медицинского университета, они быстро и с энтузиазмом включились в работу. Оба трудятся в поликлинике: Сергей — врачом педиатром, Маргарита — врачом-инфекционистом.

Несмотря на то, что оба молодых специалиста родом из крупных городов, он — из Крупок, она — из Витебска, но о новом для них населенном пункте, Смолевичах, отзываются с теплотой.

Не смотря на то, что оба молодых специалистов родом из крупных городов, он — из Крупок, она — из Витебска, но о новом для них населенном пункте, Смолевичах, отзываются с теплотой.

— Город нам нравится, — говорит Сергей Игоревич. — Маленький, но уютный, географически хорошо расположен. Транспортное сообщение хорошее. Нам здесь нравится.

Молодая семья обеспечена и жильем: семье выделили арендную квартиру.

— Очень приятно, что жилищный вопрос с переездом в Смолевичи у нас не стоял, — говорит Маргарита Владиславовна. — Быт ведь тоже много значит, особенно для семьи. Нас обеспечили жильем, живем в хорошей двухкомнатной квартире в новом доме, спасибо за это. И кошка наша очень довольна.

Быть вместе и на работе, и дома молодая пара воспринимает как благо. Ведь когда рядом надежный спутник, любимая работа, общие интересы — многие вещи кажутся проще, а проблемы — несущественными. Несмотря на то, что родные города, родители — в нескольких часах пути.

— В первую очередь, мы —? семь — говорят молодые люди. — Вместе не первый год. Поженились во время учебы, с шестого курса живем вместе. Поддержка близкого человека много значит, мы в этом уверены. В работу уже включились, страемся выполнять ее достойно.

Интересен и тот факт, что врачи — достойные преемники семейных традиций. По интересному стечению обстоятельств, мама Маргариты — педиатр, а бабушка Сергея — инфекционист.

В УЗ «Смолевичская ЦРБ» для молодых специалистов созданы условия, необходимые для успешного применения теоретических знаний на практике. Надеемся, что не только для Сергея и Маргариты Скоковых, но и для многих молодых специалистов, приехавших к нам из других районов и областей республики, Смолевиччина станет вторым домом, откуда даже после окончания срока обязательной отработки не захочется уезжать.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.