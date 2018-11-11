СЛУЖБА 101: Акция «Не прожигай свою жизнь!»

Цель республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» - предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.

Акция на территории Сморгонского района будет проходить с 14 ноября по 1 декабря в четыре этапа:

1-й этап – 12 ноября (в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта);

2-й этап – 13 - 20 ноября (на промышленных предприятиях и в организациях, в пунктах общественного питания);

3-й этап – 21 - 27 ноября (в учреждениях образования);

4-й этап – 28 - 30 ноября (в местах массового пребывания людей).

В акции примут участие активисты районного отделения БМООСП, члены КЮСП, студенты, работники РОЧС и других заинтересованных организаций.

МЧС напоминает: люди, злоупотребляющие спиртными напитками и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и окружающих – родственников, соседей, знакомых. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Будьте внимательны в вопросах собственной безопасности! Берегите себя.