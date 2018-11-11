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СЛУЖБА 101: Акция «Не прожигай свою жизнь!»
12.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Цель республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» - предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.
Акция на территории Сморгонского района будет проходить с 14 ноября по 1 декабря в четыре этапа:
1-й этап – 12 ноября (в общественном транспорте, на остановках общественного транспорта);
2-й этап – 13 - 20 ноября (на промышленных предприятиях и в организациях, в пунктах общественного питания);
3-й этап – 21 - 27 ноября (в учреждениях образования);
4-й этап – 28 - 30 ноября (в местах массового пребывания людей).
В акции примут участие активисты районного отделения БМООСП, члены КЮСП, студенты, работники РОЧС и других заинтересованных организаций.
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Цель республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» - предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении.
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