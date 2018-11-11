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Ученики Сыроваткинской школы во время осенних каникул с экскурсиями посетили Лиду

12.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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6 ноября для учащихся 4-7 классов Сыроваткинского яслей-сада-средней школы была организована экскурсия в г. Лиду. В ходе экскурсии детям было предложено посетить  Центр безопасности МЧС, а также Лидский замок (замок Гедемина).

Ученики Сыроваткинской школы во время осенних каникул с экскурсиями посетили Лиду

Деятельность Центра безопасности МЧС ориентирована на обучение  детей основам безопасности жизнедеятельности, правилам оказания первой медицинской помощи,  формирование навыков безопасного поведения с использованием инновационных технологий и современного оборудования.

В основу обучения положено виртуальное погружение в среду, имитирующую чрезвычайные ситуации, и углубленное изучение материала за счет повышения эмоционального восприятия моделируемой обстановки.  Ребятам было  предложено самим оказаться в среде ЧС, правда виртуально: побывать в виртуальном лесу и заблудиться, оказаться в комнате, где возник пожар и в лифте, который застрял. Кроме того, учащихся обучали правилам пользования огнетушителем. Ребята оказывали первую медицинскую помощь человеку, который подавился, учились правильно сообщать информацию по телефону во время определенной чрезвычайной ситуации. Для просмотра детям предложили мультфильм «Спички детям не игрушки!», а также видеоролик о службе МЧС. В завершении экскурсии учащимся было предложено выполнить небольшой тест на планшетах.

Ученики Сыроваткинской школы во время осенних каникул с экскурсиями посетили Лиду

Бурю эмоций вызвало у детей посещение данного центра. Ребята не только получили удовольствие, но и ушли с целым багажом знаний, как правильно вести себя в различных экстренных ситуациях.

Ученики Сыроваткинской школы во время осенних каникул с экскурсиями посетили Лиду

Ученики Сыроваткинской школы во время осенних каникул с экскурсиями посетили Лиду

Дальше учащиеся отправились в Замок Гедемина, который был построен в 1330-е годы, чтобы защищаться от крестоносцев.  В замке ребятам представилась возможность глубже ознакомиться с историей древней Беларуси и с головой окунуться в те далекие времена. Учащимся показали оружие и доспехи, предметы быта далекого столетия. Дети фотографировались рядом с чучелами животных и птиц, сидели за столом в трапезной и примеряли короны, которые носили короли и королевы в те далёкие времена.

С хорошим настроением и массой положительных эмоций ребята возвращались домой, наперебой вспоминая увиденное и услышанное.

Ученики Сыроваткинской школы во время осенних каникул с экскурсиями посетили Лиду

Лариса НОВИКОВА, учитель русского языка и литературы.

 
 
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6 ноября для учащихся 4-7 классов Сыроваткинского яслей-сада-средней школы была организована экскурсия в г. Лиду. В ходе экскурсии детям было предложено...
 
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