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Был пьян и в два раза превысил скорость. Прокуратура направила в суд дело о ДТП под Минском
Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Минского района уголовное дело по обвинению 42-летнего минчанина в нарушении ПДД с причинением трем гражданам тяжких и менее тяжких телесных повреждений.
Напомним,
В результате ДТП двум пассажирам VW были причинены тяжкие телесные повреждения, еще одному — менее тяжкие.
— С учетом наступивших последствий преступления и личности водителя Mazda, который ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, но должных выводов для себя не сделал, ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, — сообщил AUTO.TUT.BY старший прокурор отдела областной прокуратуры Игорь Ролич.
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В результате ДТП двум пассажирам VW были причинены тяжкие телесные повреждения, еще одному - менее тяжкие.
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