Был пьян и в два раза превысил скорость. Прокуратура направила в суд дело о ДТП под Минском

Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Минского района уголовное дело по обвинению 42-летнего минчанина в нарушении ПДД с причинением трем гражданам тяжких и менее тяжких телесных повреждений.





Напомним, авария произошла 10 июля , около 10.30, вблизи садового товарищества «Заподгорье». Установлено, что водитель Mazda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по 2-му километру трассы Ляховщина — Крыжовка со скоростью около 80 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч. В зоне действия дорожного знака «Опасные повороты» он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Volkswagen Caddy.

В результате ДТП двум пассажирам VW были причинены тяжкие телесные повреждения, еще одному — менее тяжкие.





— С учетом наступивших последствий преступления и личности водителя Mazda, который ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, но должных выводов для себя не сделал, ему была изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, — сообщил AUTO.TUT.BY старший прокурор отдела областной прокуратуры Игорь Ролич.