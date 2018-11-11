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Как белорусский эмигрант изобрел фонарик в США

12.11.2018 12:40 — Разное | Партизан  
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История Конрада Хьюберта в нескольких минутах.

Этот предприниматель и изобретатель — уроженец Минска. Но известным он стал только после эмиграции. 

Конрад Хьюберт (при рождении Акиба Горовиц) переехал в США, когда на евреев начались гонения. Там, перепробовав много самых разных бизнесов, в итоге стал изобретателем и производителем электрического фонарика.

А компания, которая купила первое предприятие Хьюберта и которую он возглавил, как раз в это время начала производить батарейки Energizer.

В эмиграции Конрад не имел знакомых и родственников, не мог заняться работой, которую хорошо знал — виноделием. Пробовал ресторанный бизнес, открывал магазин сигар и ювелирных изделий… 

А когда пришел в абсолютно новую для себя сферу, то своим изобретением изменил жизни миллионов людей.

Смотрите его историю в 5 минутах:



 
Теги: Минск
 
 
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История Конрада Хьюберта в нескольких минутах.
 
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