Как белорусский эмигрант изобрел фонарик в США

Этот предприниматель и изобретатель — уроженец Минска . Но известным он стал только после эмиграции.





Конрад Хьюберт (при рождении Акиба Горовиц) переехал в США, когда на евреев начались гонения. Там, перепробовав много самых разных бизнесов, в итоге стал изобретателем и производителем электрического фонарика.





А компания, которая купила первое предприятие Хьюберта и которую он возглавил, как раз в это время начала производить батарейки Energizer.





В эмиграции Конрад не имел знакомых и родственников, не мог заняться работой, которую хорошо знал — виноделием. Пробовал ресторанный бизнес, открывал магазин сигар и ювелирных изделий…





А когда пришел в абсолютно новую для себя сферу, то своим изобретением изменил жизни миллионов людей.





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