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Mastercard требует от белорусских банков информацию о перевыпущенных карточках. Иначе - штраф

12.11.2018 12:13 — Разное | Партизан  
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Белорусские банки активно обсуждают вопрос, поднятый одним из кредитно-финансовых учреждений, — как правильно предоставлять данные о перевыпущенных карточках платежной системы Mastercard в эту платежную систему.

Дело в том, что к банку, инициировавшему обсуждение, обратилась компания Mastercard World Wide (одна из трех платежных систем, карточки которой выпускаются на территории нашей страны) с требованием об участии в программе «Automatic Billing Updater» (ABU).

ABU предусматривает передачу банками, эмитирующими карточки Mastercard, сведений об их обновлении (в ситуации, когда мы с вами по какой-то причине заменили одну карточку на другую) в автоматизированную систему Mastercard.

Зачем это нужно платежной системе? Всё просто. Она в свою очередь, по запросу предприятий торговли и сервиса, подтверждает последним актуальность наших с вами реквизитов карт:  номера и срока действия.
 
Считается, что организации торговли и сервиса хранят эти данные и проводят с их использованием операции (периодические платежи)
 
К примеру, вы однажды делали покупку на сайте Amazon.com и оставили там реквизиты своей карточки Mastercard. Теперь Amazon время от времени требует у Mastercard подтверждения, что эта карточка все еще принадлежит вам, и что вы эту карточки не поменяли на новую. 

Мало того, у Amazon есть «право» попросить у Mastercard реквизиты вашей новой карточки, которую банк выпустил вам взамен «потерянной»…
 
Но не спешите ругать Amazon за «излишнее любопытство». Такое же право есть и у Netflix, и у PayPal, и у десятков тысяч других компаний! Такая вот тотальная слежка
 
Однако согласно правилам Mastercard, банк-участник программы ABU должен передавать платежной системе информацию о реквизитах карточек «в соответствии с законодательными актами, применяемыми на его территории», в том числе — регулирующими защиту информации и персональных данных.

А согласно статье 197 Банковского кодекса Беларуси, для выполнения возложенных на банк обязательств по сохранности денежных средств клиентов, белорусские банки должны получать согласие держателей карточек на передачу подобной информации. 

Кроме того, клиент белорусского банка может в любой момент отказаться от «участия в программе ABU».

Но сложность даже не в этом, а в технической стороне вопроса. Считайте сами, банк, эмитирующий карты платежной системы Mastercard должен:

- выгрузить данные по всем карточкам Mastercard, по которым банк получил согласие клиентов на передачу данных
обеспечить ежедневное обновление информации о реквизитах карт и изменении их статуса: утрата, продление срока действия карточки, закрытие счета

- выгрузить реквизиты новых карточек, после получения согласия клиента на  передачу данных

- удалить из массива информации сведения о реквизитах карточки, если клиент запретил передавать данные о своей карте в Mastercard

Организация информационных процессов, позволяющих банку получать согласия или отказы клиентов на передачу реквизитов карточек, на их хранение и обработку при выгрузке в автоматизированную систему Mastercard — потребуют от кредитно-финансового учреждения серьезных вложений в доработку существующего программного обеспечения. 

Даже если все процессы будут происходить через системы дистанционного банковского обслуживания, не говоря уже об оффлайн документации!

Но и это еще не всё! Загрузка реквизитов карточек в систему Mastercard и обновление этих данных происходит на платной основе! Платит, как ни странно, белорусский банк. 

При этом ежемесячные платежи идут в адрес платежной системы даже в том случае, если выгрузка или обновление информации не производились. Фактически, эти ежемесячные отчисления  — что-то вроде привычного многим налога.


Может ли белорусский банк отказаться от участия в программе ABU?

Может. Но Mastercard оставила за собой право наложить на такой банк штрафные санкции «за несоблюдение обязательных требований платежной системы».

Поэтому белорусские банки решили определить единообразный подход к требованиям Mastercard.

Кстати, в соответствии со стандартным «Договором об использовании карточки» внесение изменений в «Условия обслуживания карточки» (которыми определяется право банка передавать данные в  Mastercard) производится банком без предварительного согласия клиента.

Достаточно просто разместить соответствующую информацию на сайте банка.

 
 
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Белорусские банки активно обсуждают вопрос, поднятый одним из кредитно-финансовых учреждений, — как правильно предоставлять данные о перевыпущенных карточках...
 
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