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Президент выставил план для ВПК: в 2019 году удвоить доходы
12.11.2018 13:20 — Разное | Ежедневник
фото: by.mir24.tv
Александр Лукашенко считает, что Беларуси нужно сосредоточиться на производстве высокоэффективного оборонительного оружия и его экспорте.
Об этом глава государства заявил 12 ноября на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.
Лукашенко отметил, что по показателям рентабельности, прибыли, средней зарплаты в ВПК ситуация лучше, чем в ряде других отраслей. Однако, по мнению президента, этого «крайне недостаточно». В связи с этим Лукашенко дал поручение на следующий год: «Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза".
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Александр Лукашенко считает, что Беларуси нужно сосредоточиться на производстве высокоэффективного оборонительного оружия и его экспорте.
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