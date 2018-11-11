Президент выставил план для ВПК: в 2019 году удвоить доходы

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Александр Лукашенко считает, что Беларуси нужно сосредоточиться на производстве высокоэффективного оборонительного оружия и его экспорте.

Об этом глава государства заявил 12 ноября на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко.

Лукашенко отметил, что по показателям рентабельности, прибыли, средней зарплаты в ВПК ситуация лучше, чем в ряде других отраслей. Однако, по мнению президента, этого «крайне недостаточно». В связи с этим Лукашенко дал поручение на следующий год: «Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза".



Президент назвал приоритетное направление, на котором должен сосредоточиться ВПК. Он отметил, что в мире растет спрос на умное высокоточное оружие и, как следствие, на средства борьбы с ним. "Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам", - сказал Лукашенко.



Глава государств подчеркнул необходимость развития предприятий ВПК любых форм собственности: "Разницы нет. Естественно, в силу специфической продукции должен быть жесткий контроль и управление этими предприятиями с вашей стороны".

