Лукашенко рассказал о предстоящем визите Алиева в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предстоящем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам Лукашенко, азербайджанский лидер посетит Беларусь через неделю, передает БЕЛТА .

На встрече с послом Азербайджана Латифом Гандиловым белорусский лидер выразил уверенность, что главам государств будет, о чем поговорить и добавил, что фундамент отношений между двумя странами «набирает прочность».

Кроме того, во время переговоров с Гандиловым президент заявил, что Беларусь готова предложить своего кандидата на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. Лукашенко отметил, что согласно алфавитному порядку, этот пост должен занять именно представитель Беларуси.

Стоит отметить, что за первые девять месяцев 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Беларусью составил 331,5 миллиона долларов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.