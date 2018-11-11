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Лукашенко рассказал о предстоящем визите Алиева в Беларусь

12.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предстоящем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева. По словам Лукашенко, азербайджанский лидер посетит Беларусь через неделю, передает БЕЛТА.

На встрече с послом Азербайджана Латифом Гандиловым белорусский лидер выразил уверенность, что главам государств будет, о чем поговорить и добавил, что фундамент отношений между двумя странами «набирает прочность». 

Кроме того, во время переговоров с Гандиловым президент заявил, что Беларусь готова предложить своего кандидата на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. Лукашенко отметил, что согласно алфавитному порядку, этот пост должен занять именно представитель Беларуси. 

Стоит отметить, что за первые девять месяцев 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Беларусью составил 331,5 миллиона долларов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. 



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По словам главы белорусского государства, президент Азербайджана посетит страну в ближайшее время.
 
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