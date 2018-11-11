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Беспилотники будут доставлять почту в Беларуси

12.11.2018 13:21 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Пилотный проект уже запущен в стране, об этом рассказал директор Департамента по авиации Минтранса Артём Сикорский.

Работа ведётся по всей Беларуси, чтобы создать комфортные условия для работы беспилотных систем. «Мы сейчас запустили пилотный проект совместно с РУП «Белпочта», который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим обкатать многие идеи и технологи», – рассказал чиновник.

По мнению директора Департамента по авиации Минтранса, использование дронов в доставке не только почтовых посылок, но и многих продуктов – это будущее. Чем раньше в стране уберут ограничения на использование беспилотников, тем больше преимуществ и пользы можно будет получить при использовании дронов для доставки.

 
 
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Пилотный проект уже запущен в стране, об этом рассказал директор Департамента по авиации.
 
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