Беспилотники будут доставлять почту в Беларуси

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Работа ведётся по всей Беларуси, чтобы создать комфортные условия для работы беспилотных систем.– рассказал чиновник.По мнению директора Департамента по авиации Минтранса, использование дронов в доставке не только почтовых посылок, но и многих продуктов – это будущее. Чем раньше в стране уберут ограничения на использование беспилотников, тем больше преимуществ и пользы можно будет получить при использовании дронов для доставки.