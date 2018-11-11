Лукашенко потребовал в два раза увеличить доходы от продажи оружия

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"Разницы нет. Естественно, в силу специфической продукции должен быть жесткий контроль и управление этими предприятиями с вашей стороны".

отмечает достаточно эффективную работу отечественного военно-промышленного комплекса, однако поставил задачу по удвоению в ближайшем будущем соответствующих финансовых показателей. Об этом он заявил 12 ноября, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитетаПрезидент констатировал, что в целом данная отрасль работает неплохо. В том числе по показателям рентабельности, прибыли, средней зарплаты ситуация лучше, чем по ряду других направлений.- поставил задачу глава государства.Лукашенко констатировал, что мир изменился, сегодня очень высок спрос на умное высокоточное оружие и, особенно, на средства борьбы с этим оружием.цитирует белорусского лидера его пресс-служба.Глава государства акцентировал внимание, что предприятия сферы ВПК должны получать свое развитие независимо от формы собственности, будь то государственные или частные: