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Лукашенко потребовал в два раза увеличить доходы от продажи оружия
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко отмечает достаточно эффективную работу отечественного военно-промышленного комплекса, однако поставил задачу по удвоению в ближайшем будущем соответствующих финансовых показателей. Об этом он заявил 12 ноября, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко.
Президент констатировал, что в целом данная отрасль работает неплохо. В том числе по показателям рентабельности, прибыли, средней зарплаты ситуация лучше, чем по ряду других направлений.
"Но это крайне недостаточно. Это половина того - в финансовом отношении - что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза", - поставил задачу глава государства.
Лукашенко констатировал, что мир изменился, сегодня очень высок спрос на умное высокоточное оружие и, особенно, на средства борьбы с этим оружием.
"Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам", - цитирует белорусского лидера его пресс-служба.
Глава государства акцентировал внимание, что предприятия сферы ВПК должны получать свое развитие независимо от формы собственности, будь то государственные или частные:
"Разницы нет. Естественно, в силу специфической продукции должен быть жесткий контроль и управление этими предприятиями с вашей стороны".
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До указанных объемов экспорт белорусского вооружения должен быть доведен до конца 2019 года.
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