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В Минске студенты оплатили покупку экстази через инфокиоск на вокзале
Иллюстративное фото
Как сообщили
"Из объяснений задержанных было установлено, что молодые люди потратили на психотропное вещество 170 белорусских рублей. Покупку оплатили через инфокиоск на вокзале и поехали забирать закладку с психотропом, но их остановили оперативники. По координатам, которые указали молодые люди, удалось найти закладку, в которой находилось 5 таблеток красного цвета", - говорится в сообщении.
Таблетка была направлена на химическую экспертизу в центральный аппарат ГКСЭ. Согласно заключению экспертизы таблетки содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество – МДМА (MDMA).
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы.
Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.
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Молодых людей уже задержали правоохранители.
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