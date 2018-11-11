В Минске студенты оплатили покупку экстази через инфокиоск на вокзале

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Как сообщилив пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, учащийся колледжа и студент вуза решили купить экстази.- говорится в сообщении.Таблетка была направлена на химическую экспертизу в центральный аппарат ГКСЭ. Согласно заключению экспертизы таблетки содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество – МДМА (MDMA).Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы.Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.