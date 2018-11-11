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В Минске студенты оплатили покупку экстази через инфокиоск на вокзале

12.11.2018 12:58 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Молодых людей уже задержали правоохранители.

Как сообщили UDF.BY в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, учащийся колледжа и студент вуза решили купить экстази.

"Из объяснений задержанных было установлено, что молодые люди потратили на психотропное вещество 170 белорусских рублей. Покупку оплатили через инфокиоск на вокзале и поехали забирать закладку с психотропом, но их остановили оперативники. По координатам, которые указали молодые люди, удалось найти закладку, в которой находилось 5 таблеток красного цвета", - говорится в сообщении.

Таблетка была направлена на химическую экспертизу в центральный аппарат ГКСЭ. Согласно заключению экспертизы таблетки содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество – МДМА (MDMA).

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Фигурантам может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.

 
 
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