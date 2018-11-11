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"В жизни надо все время покачиваться. Как канатоходец". Ирина Хакамада – о бизнесе и о себе

12.11.2018 13:40 — Разное | Интерфакс  
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Бизнес-тренер и мотивационный спикер Ирина Хакамада приехала в Минск на бизнес-конференцию "Бизнес пробуждение 2.0". По ее окончании она призналась, что давно не собирала такие большие залы. Послушать Хакамаду-спикера и других бизнес-тренеров в минский Дворец спорта пришли 3,5 тысячи человек.

"Это много даже для России" – призналась она журналистам по окончании форума. И ответила на вопросы представителей масс-медиа о бизнесе и о себе. Самые интересные из них – в материале портала Interfax.by.

- Что мешает у нас качественному бизнесу? Может, дело в менталитете?

- Белорусы мало отличаются от русских: и те, и другие – слабые переговорщики. Связи с менталитетом я не вижу. Что такое менталитет? Способ мышления? У всех людей адекватный способ мышления. А вот белорусскому и российскому рынку, который требует высокой переговорной культуры, очень мало лет. Ему не 200 лет, не 100, и даже не 50. Это совершенно особая культура. И если интернет заставляет хоть как-то конкурировать и изучать своих клиентов, и обучать бизнес различным компетенциям, чтобы уберечь прибыль, то переговорному процессу уделяется мало внимания. Большинству менеджеров и бизнесменов до сих пор кажется, что "если я знаю, что я хочу" и если я нашел человека, который готов дать деньги, то в чем проблема? А оказывается, что договориться бывает сложно.

- И что же делать?

- Учиться. И конкурировать. Ослабленная конкуренция приводит к ослабленным навыкам. Кто-то ж ничему не учится, потому что понимает, что если у него есть крыша в виде власти, чиновника или олигарха, то он все равно как-нибудь свое получит. Вот и вся проблема.

- Что вам помогает не сгореть, избежать эмоционального выгорания в вашей насыщенной жизни?

- Чтобы не "сгореть", нужно перестать думать. И это очень большое искусство – выключать себя полностью из потока. Один из моих способов – это искусство. У меня всегда с собой музыка, в наушниках, любимая книга – сейчас это Кадзуо Исигуро, и кино. Нужно уметь погружаться, в общем. И тогда у вас не будет выгорания. Мозг перестанет анализировать информацию, душа заполнится какими-то совершенно другими образами, и голова начнет отдыхать.

- Что для вас увлекательнее – бизнес или политика?

- И бизнес, и политика, очень увлекательны до тех пор, пока есть конкуренция. Из политики я ушла, когда поняла, что там нет адекватной конкуренции. А в бизнесе она огромная. Один Тони Роббинс чего стоит! И у меня амбициозные мечты в этой сфере. Я хочу, чтобы наступил такой день, когда мы ничем не будем хуже, будем собирать такие же залы, зарабатывать такие же деньги.

- Есть ли сейчас в мире повышенный спрос на интеллект?

- Он только намечается.

- Насколько слушатели готовы впитать и применить то, что вы даете?

- Слушатели от 25 до 35 лет готовы отлично, все понимают с полуслова, и развиваются дальше. От 35 до 45 лет – готовы в меньшей степени, понимают хуже. После 45 лет – не понимают вообще, особенно если я даю сложный материал и не пытаюсь его упростить. У них блоков много и свое собственное мнение, что это "невозможно", "неестественно", "эзотерика", "к шаманам" и т.д. У молодых таких барьеров нет. У них открытый разум, они индивидуалисты и готовы впитать все, что поможет им сделать крутой вираж в карьере. А взрослые больше ориентируются на свой опыт, который был в прошлом. И "отвязаться" от него очень сложно.

- Как выйти из этой "зашоренности"? Что можно сделать, чтобы начать внимать?

- Сделать хотя бы маленький поступок, абсолютно для себя непривычный. Почистить зубы левой рукой, например. Или в воскресенье пойти в магазин, купить там ролики, после чего в парке Горького попробовать на них встать, даже не умея кататься. Даже такие маленькие шаги приучат вас открывать свою голову, понимать, что есть что-то новое.

- А если внутри себя все выстраиваешь, но без результата?  На роликах-то не умею, например.

- Если вы внутри себя все выстроили, но не готовы, то вы необучаемы. И ничего с этим нельзя поделать. Без желания самого человека ничего сделать нельзя. Человек должен понимать "у меня кошмар, я хочу из этого выскочить, но мне никто не поможет".

- Быть трудоголиком – хорошо?

- Я думаю, что "-голик" в любой области – это плохо. Фанатизм всегда приносит дисбаланс в психику. Вы получаете одно, но недобираете другое. Для меня человеческий процесс познания жизни и себя заключается в понимании, что жизнь – это балансирование на канате. Это непредсказуемо, ведь вы не понимаете, что может произойти в следующий момент. Балансируя на канате, вы должны не только достичь цели, но и не упасть. Если вы движетесь очень быстро, вы не удержитесь – это ваш трудоголизм. Если вы встанете, испугаетесь и не будете вообще двигаться, вы точно упадете. Поэтому нужно двигаться небольшими шагами, непрерывно – это восточный путь. Каждую ситуацию надо пытаться сбалансировать. Если вы дико устали от работы, не надо себя мучить и продолжать работать. Известно ведь: кто умеет вкалывать, тот умеет и отдыхать. Нельзя очень много работать, и отдыхать не пойми как. Высвобождать себя полностью от всех накопленных проблем тоже надо полноценно. Если  вы привыкли круто отдыхать и совершенно не привыкли нормально работать, то у вас баланс в другую сторону. И в этом случае вы все время падаете.

У нас любят говорить "Ага, значит я в гармонии". Человек не может находиться в гармонии. Гармония – это секундное состояние. Вы перегибаете палку в одну сторону, а как только чувствуете, что от этого устали, перегибаете в другую. Как только перекачали другую – "оп, опять я что-то не то сделал". И тут же начинаете возвращать обратно. Это и называется баланс. Посмотрите на канатоходца, он не идет ровно, а покачивается. Так и в жизни, надо покачиваться. Но не надо заваливаться, то в одну сторону, то совершенно в другую.

- А можно ли найти гармонию? Столько о ней сейчас говорят.

- Можно. Но только на непродолжительное время. А чтобы быть в постоянной гармонии, надо к ней лет 50 идти в пустыне, потом стать монахом, и воссоединиться с Богом. Все остальное – чепуха. Все эти попытки в нормальной жизни быть вечно гармоничными – не более чем уход от себя и внутренний страх, попытка свернуться в ракушку и закрыться от всех. А потом люди продают квартиры, уезжают на Гоа, там обкуриваются и тихо-тихо деградируют.

Это все поиски вечной гармонии, которой в реальной жизни на самом деле нет. Может, она где-то есть в других мирах, и после нашей смерти мы ее найдем. Но это уже не ко мне.

Ирина Киеня

 
Теги: Минск
 
 
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Бизнес-тренер и мотивационный спикер Ирина Хакамада приехала в Минск на бизнес-конференцию "Бизнес пробуждение 2.0". По ее окончании она призналась, что давно не...
 
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