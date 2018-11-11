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Президент Азербайджана посетит Беларусь

12.11.2018 13:27 — Разное | Интерфакс  
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с визитом Беларусь, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов. Хотя должен сказать, что фундамент наших отношений набирает прочность", - сказал президент на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым.

А.Лукашенко отметил, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Это очень хороший прирост, вряд ли есть такой с другими государствами", - заметил он. Вместе с тем потенциал для взаимодействия двух стран гораздо выше. "Есть куда расти и есть над чем работать", - добавил глава государства.

"Вы должны знать, что мы для вас друзья и всегда готовы пойти навстречу. Наши договоренности с Ильхамом Алиевым - это святое, мы договорились, что будем их исполнять. Закрытых тем с Азербайджаном у Беларуси нет", - резюмировал белорусский лидер.

 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с визитом Беларусь, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. "У нас есть о чем поговорить, есть масса вопросов....
 
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