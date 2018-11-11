В Вилейском районе разыскивают подростков, забросавших поезд камнями

В Вилейском районе в вечером 10 ноября подростки бросали камни в пассажирский поезд, сообщила заместитель начальника Вилейского РОВД Екатерина Млечко.

Злоумышленников активно ищут. За подобные действия предусматривается серьезная ответственность.

В Вилейский РОВД информация о происшествии поступила в субботу в 18.50. Машинист пассажирского поезда "Минск-Полоцк" сообщил, что в поезд неизвестные бросили несколько камней. Выяснилось, что проезжая остановочный пункт "Зенит", в свете прожектора поезда машинист заметил двух человек, по виду подростков, находившихся неподалеку от железнодорожных путей. После этого практически сразу послышался характерный звук. Камни не попали в окна, поэтому серьезных повреждений не зафиксировано. Незапланированных остановок в связи с инцидентом не совершалось.

"По данному поводу в Вилейском РОВД проводятся проверочные мероприятия. Сотрудники милиции активно ищут злоумышленников. Правовые оценки происшествию еще не даны. Однако речь может идти и об уголовной ответственности. За совершение хулиганских действий или умышленное повреждение имущества может наступить наказание, в том числе связанное с лишением свободы", - сообщила Е.Млечко.