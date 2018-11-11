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Россия поможет Беларуси рефинансировать свой кредит

12.11.2018 14:00 — Разное | Ежедневник  
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Россия поможет Беларуси рефинансировать свой кредит

фото: news.sputnik.ru

Как сообщил глава белорусского Минфина, решение о выделении Беларуси российского кредита на сумму 630 млн долларов уже согласовано.

«Вопрос oстается в подготовке сoглашения. Но это уже следующий год. Каких-то нoвых решений мы не ожидаем ни с рoссийской стороны, ни со своей», - цитирует БЕЛТА Максима Ермоловича.

Кредит будет предоставлен на рефинансирование 630 миллионов долларов, которые ранее были выделены Россией.

Как сообщал в октябре первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Беларусь запрашивала миллиард долларов, намереваясь рефинансировать все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития. Однако российская сторона была готова рассматривать лишь вопрос о рефинансировании основного тела по долгам перед РФ.

 
 
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Как сообщил глава белорусского Минфина, решение о выделении Беларуси российского кредита на сумму 630 млн долларов уже согласовано.
 
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