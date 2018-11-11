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Россия поможет Беларуси рефинансировать свой кредит
12.11.2018 14:00 — Разное | Ежедневник
фото: news.sputnik.ru
Как сообщил глава белорусского Минфина, решение о выделении Беларуси российского кредита на сумму 630 млн долларов уже согласовано.
«Вопрос oстается в подготовке сoглашения. Но это уже следующий год. Каких-то нoвых решений мы не ожидаем ни с рoссийской стороны, ни со своей», - цитирует
Кредит будет предоставлен на рефинансирование 630 миллионов долларов, которые ранее были выделены Россией.
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Как сообщил глава белорусского Минфина, решение о выделении Беларуси российского кредита на сумму 630 млн долларов уже согласовано.
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