Что убивает бизнес и банки? Топ рисков

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Эти и многие другие вопросы затронула на встрече с журналистами в Минске российский бизнес-тренер Ирина Хакамада.

В столицу Беларуси известный бизнес-тренер, журналист, писатель, в прошлом политик, приехала как один из хедлайнеров форума «Бизнес-Пробуждение 2.0».

Ирина Хакамада на форуме во Дворце спорта провела мастер-класс «Айкидо деловых переговоров» для более чем 3,5 тыс. слушателей.

Что на рынке разрушает все остальные институты?

Ирина Хакамада на пресс-конференции, касаясь темы стабильности по отношению к Беларуси, отметила, что на Беларусь, как и на весь мир, влияют такие мировые тренды, как нестабильность, турбулентность и хаос.

– Нестабильность, турбулентность и хаос – это мировые тренды, и связаны они прежде всего с развитием мировых рынков и мировой конкуренции. И вот здесь на данный момент огромное количество институтов рушится. Новые не возникают. Поэтому в первую очередь вы получите нестабильность, турбулентность или хаос на протяжении ближайших 60 лет.

Один из институтов, который разрушает все остальные, вы знаете. И Беларусь –одна из лидеров по специалистам в этой области. На рынке разрушает все остальные институты интернет и искусственный интеллект.

И ваша зона свободного развития IT-технологий, которую вы сделали в Беларуси, привела к тому, что белорусские программисты – одни из самых сильных в мире и работают в Силиконовой долине, в России и по всему миру.

Интернет разрушает все институты

Так вот, интернет разрушает все институты. Институты безопасности, контроля информации, обмена информации, институты криптошифрования, цензуры и так далее. Все уплывает – причем секундно и во все стороны.

Запрещать бесполезно. Вы знаете, Telegram [в России – авт.] прикрыли. И ничего не изменилось, он все равно работает, обход тут же появляется.

Это уже часть нестабильности, потому что нельзя предсказать, что будет дальше.

Что убивает банки?

Криптовалюта – как порождение блокчейна. Это технология шифровки и шифрования кодов, которая позволяет по горизонтали размещать информацию одновременно на всех счетах и происходит саморегулирование.

Это разрушает полностью центральное регулирование финансовых потоков.

Блокчейн начали использовать уже у нас в «Сбербанке» для быстрых операций между корпорациями и так далее.