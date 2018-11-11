Стартовала областная спартакиада среди учреждений профессионально-технического образования

Спартакиада для коллективов физкультуры и спорта учреждений профессионально-технического образования области в нынешнем учебном году началась с соревнований по мини-футболу.



- Команды были разбиты на три подгруппы, - сообщил преподаватель физического воспитания Пинского колледжа машиностроения В.Е.Костяной. - В финал вышли по две сборные из каждой подгруппы, которые затем боролись за звание чемпиона области. И, знаете, не только в нашем колледже считают, что спартакиада началась слишком рано - еще не вошли в ритм вновь поступившие на учебу учащиеся, и очень мало времени отводилось на организацию и подготовку соревнований. В частности, по мини-футболу надо было в срочном порядке все это сделать за две недели. Без определенного опыта тренерам это дается, как правило, трудновато. Но мы с задачей справились. Победили в своей зоне, а в финале заняли второе место. В последние годы, к слову, команда по мини-футболу колледжа четырежды завоевывала золотые и дважды - серебряные медали в области.



Далее старт приняли баскетболисты. Времени на их подготовку было уже немного больше. Система соревнований оставалась такой же, как и в мини-футболе. А результат выше - баскетбольная команда колледжа - чемпион области! А это значит, что пинские спортсмены будут представлять область на чемпионате Беларуси. Готовит команду В.Н.Кисель.



В декабре стартует чемпионат Брестчины по волейболу. Здесь, надо сказать, команда колледжа машиностроения находится на лидирующих позициях. Волейболисты уже дважды возвращались с чемпионата республики с бронзовыми наградами.



Как видно, сборные колледжа по игровым видам спорта являются сильнейшими на Брестчине. Заслуга в этом, отмечают в учебной части, в первую очередь опытных тренеров В.Е.Костяного, В.Н.Киселя, В.А.Гузаревича.



- Однако спартакиада включает 10 видов спорта, - продолжил В.Е. Костяной. - Скорее всего, выражу общее мнение, что за результаты несут ответственность руководители физвоспитания и учителя физкультуры. До сих пор неприятными остаются воспоминания от легкоатлетического кросса, который ежегодно проводится в мае по улицам Пинска. Нашу команду на этих соревнованиях просто сняли. Это произошло из-за несерьезного отношения тех, кто обязан был подготовить молодежь к кроссу. По этому эпизоду в колледже был обстоятельный разговор. Мы сошлись во мнении, что только слаженная работа тренеров и преподавателей физвоспитания ведет к результатам. Согласились, что в программе спартакиады есть довольно сложные для нас виды спорта, такие как, к примеру, стрельба пулевая из пневматической винтовки и плавание. Но в то же время в колледже выделяются средства для приобретения спортивного инвентаря, на аренду бассейна, работают спортивный и тренажерный залы, эксплуатируется стадион. На проведение спартакиады отведено полгода, это совсем не большой срок. Очень хотелось бы, чтобы к весне все команды колледжа были на таких же позициях, как сборные по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Не надо забывать, что в спартакиаде области принимают участие 24 учебных заведения профессионально-технического образования, и большинство из них стремится к победе.



Татьяна НИКИТИНА